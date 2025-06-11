RSI 专家顾问（EA）是为 MetaTrader 5 (MT5) 平台开发的自动交易工具。该 EA 利用相对强弱指数 (RSI) 来识别买入和卖出信号，并结合风险管理、部分平仓和交易时间限制来优化交易性能。

BreakRevertPro EA 将突破和均值回归策略与自适应止损/止赢和多时间框架 ATR 跟踪止损相结合，可在波动市场中灵活交易。