什么是锁仓？

锁仓是指交易者针对同一资产同时持有等量的多头 (LONG) 和空头 (SHORT)头寸的情况。结果是：

市场风险被中和 ：一个头寸的盈利或亏损会被另一个头寸的反向变动所抵消。

：一个头寸的盈利或亏损会被另一个头寸的反向变动所抵消。 头寸价值被"冻结"：净财务结果不再受市场波动影响。

介绍的 VR Locker Lite 交易算法展示了如何使用一个正向锁：

操作算法：

交易机器人立即开设两个头寸：买入 (BUY) 和卖出 (SELL)。 通过加仓，交易机器人"拉开"买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 头寸之间的距离。

锁仓后续的操作选项：

最简单的方式 - 直接平掉锁仓，然后重新开始整个交易周期。 解锁 - 保留其中一个头寸更长的时间，"让利润增长"。 为其中一个头寸或同时为两个头寸启用追踪止损。 将其中一个头寸移至盈亏平衡点 并 "让利润增长"。 在另一个金融工具上或以不同的魔术码（MagicNumber）启动算法，以创建另一个正向锁仓。