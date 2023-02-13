Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live19" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteForex-Cent.com 0.00 × 1 Exness-Real9 0.00 × 6 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.00 × 2 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 ICMarkets-Live02 0.00 × 5 UltimaMarkets-Live 2 0.00 × 2 ICMarkets-Live23 0.00 × 4 ICMarkets-Live04 0.00 × 1 Pepperstone-Edge05 0.00 × 1 Pepperstone-Edge03 0.00 × 1 ICMarkets-Live20 0.22 × 18 FPMarkets-Live 0.29 × 7 ICMarkets-Live03 0.39 × 101 ICMarkets-Live09 0.50 × 64 FXOpen-ECN Live Server 0.50 × 8 ICMarkets-Live14 0.54 × 142 ICMarkets-Live06 0.64 × 75 WaveToMarkets-Live2 0.67 × 6 ICMarketsSC-Live09 0.72 × 99 ICMarkets-Live05 0.79 × 94 ICMarketsSC-Live27 0.85 × 13 TMGM.TradeMax-Demo 1.00 × 16 Tickmill-Live05 1.00 × 1 Tradeview-Markets Live 2 1.00 × 1 Exness-Real17 1.00 × 1 126 daha fazla...