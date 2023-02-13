SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FIRE GC
Enrique Herrero Garcia

FIRE GC

Enrique Herrero Garcia
1 inceleme
235 hafta
1 / 1.4K USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 -17%
ICMarketsSC-Live19
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 694
Kârla kapanan işlemler:
2 763 (74.79%)
Zararla kapanan işlemler:
931 (25.20%)
En iyi işlem:
11 229.69 USD
En kötü işlem:
-7 483.32 USD
Brüt kâr:
59 118.31 USD (1 359 990 pips)
Brüt zarar:
-37 202.45 USD (1 591 872 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
75 (599.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16 414.95 USD (11)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
67.61%
Maks. mevduat yükü:
169.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.18
Alış işlemleri:
1 741 (47.13%)
Satış işlemleri:
1 953 (52.87%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
5.93 USD
Ortalama kâr:
21.40 USD
Ortalama zarar:
-39.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-855.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 404.14 USD (3)
Aylık büyüme:
5.38%
Yıllık tahmin:
63.40%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18 544.84 USD (43.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.80% (18 529.66 USD)
Varlığa göre:
75.26% (2 050.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 1241
NZDCAD 1213
AUDNZD 1027
XAUUSD 66
EURUSD 61
EURCAD 42
GBPCAD 17
USDCAD 15
BTCUSD 10
AUDJPY 1
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 7.5K
NZDCAD 4.7K
AUDNZD 1.1K
XAUUSD 7.7K
EURUSD 673
EURCAD 267
GBPCAD 73
USDCAD 47
BTCUSD 2
AUDJPY 0
USDJPY 1
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 119K
NZDCAD 84K
AUDNZD 37K
XAUUSD -2.5K
EURUSD 5.9K
EURCAD -5.9K
GBPCAD 5.9K
USDCAD 2.7K
BTCUSD -478K
AUDJPY 28
USDJPY 102
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11 229.69 USD
En kötü işlem: -7 483 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +599.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -855.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live19" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteForex-Cent.com
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 5
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 4
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.22 × 18
FPMarkets-Live
0.29 × 7
ICMarkets-Live03
0.39 × 101
ICMarkets-Live09
0.50 × 64
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 8
ICMarkets-Live14
0.54 × 142
ICMarkets-Live06
0.64 × 75
WaveToMarkets-Live2
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.72 × 99
ICMarkets-Live05
0.79 × 94
ICMarketsSC-Live27
0.85 × 13
TMGM.TradeMax-Demo
1.00 × 16
Tickmill-Live05
1.00 × 1
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.00 × 1
126 daha fazla...
FIRE GC - Signal

Automatic grid strategy using conservative risks.

Target monthly average profit around 5%. And the target maximum drawdown no more than 40%.

The deposit for copying the signal should be at least $1000. If your account has less than $1000, then you will be taking more risks.

The leverage on your account should be at least 1:200. Otherwise, the service will copy positions using smaller lots and your profit will be less than this signal.

Trading is not conducted all the time. If there is low volatility in the market, then there won't be positions opened.

Visit https://fire4ex.com for more information


Ortalama derecelendirme:
MIKHAIL Yusupov
33
MIKHAIL Yusupov 2023.02.13 17:07 
 

how much to buy this EA from you?

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FIRE GC
Ayda 50 USD
-17%
1
1.4K
USD
1.2K
USD
235
98%
3 694
74%
68%
1.58
5.93
USD
99%
1:500
