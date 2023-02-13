- Büyüme
İşlemler:
3 694
Kârla kapanan işlemler:
2 763 (74.79%)
Zararla kapanan işlemler:
931 (25.20%)
En iyi işlem:
11 229.69 USD
En kötü işlem:
-7 483.32 USD
Brüt kâr:
59 118.31 USD (1 359 990 pips)
Brüt zarar:
-37 202.45 USD (1 591 872 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
75 (599.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16 414.95 USD (11)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
67.61%
Maks. mevduat yükü:
169.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.18
Alış işlemleri:
1 741 (47.13%)
Satış işlemleri:
1 953 (52.87%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
5.93 USD
Ortalama kâr:
21.40 USD
Ortalama zarar:
-39.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-855.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 404.14 USD (3)
Aylık büyüme:
5.38%
Yıllık tahmin:
63.40%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18 544.84 USD (43.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.80% (18 529.66 USD)
Varlığa göre:
75.26% (2 050.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1241
|NZDCAD
|1213
|AUDNZD
|1027
|XAUUSD
|66
|EURUSD
|61
|EURCAD
|42
|GBPCAD
|17
|USDCAD
|15
|BTCUSD
|10
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|7.5K
|NZDCAD
|4.7K
|AUDNZD
|1.1K
|XAUUSD
|7.7K
|EURUSD
|673
|EURCAD
|267
|GBPCAD
|73
|USDCAD
|47
|BTCUSD
|2
|AUDJPY
|0
|USDJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|119K
|NZDCAD
|84K
|AUDNZD
|37K
|XAUUSD
|-2.5K
|EURUSD
|5.9K
|EURCAD
|-5.9K
|GBPCAD
|5.9K
|USDCAD
|2.7K
|BTCUSD
|-478K
|AUDJPY
|28
|USDJPY
|102
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11 229.69 USD
En kötü işlem: -7 483 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +599.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -855.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live19" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LiteForex-Cent.com
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 5
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.22 × 18
|
FPMarkets-Live
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live03
|0.39 × 101
|
ICMarkets-Live09
|0.50 × 64
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.50 × 8
|
ICMarkets-Live14
|0.54 × 142
|
ICMarkets-Live06
|0.64 × 75
|
WaveToMarkets-Live2
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.72 × 99
|
ICMarkets-Live05
|0.79 × 94
|
ICMarketsSC-Live27
|0.85 × 13
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.00 × 16
|
Tickmill-Live05
|1.00 × 1
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.00 × 1
FIRE GC - Signal
Automatic grid strategy using conservative risks.
Target monthly average profit around 5%. And the target maximum drawdown no more than 40%.
The deposit for copying the signal should be at least $1000. If your account has less than $1000, then you will be taking more risks.
The leverage on your account should be at least 1:200. Otherwise, the service will copy positions using smaller lots and your profit will be less than this signal.
Trading is not conducted all the time. If there is low volatility in the market, then there won't be positions opened.
Automatic grid strategy using conservative risks.
Target monthly average profit around 5%. And the target maximum drawdown no more than 40%.
The deposit for copying the signal should be at least $1000. If your account has less than $1000, then you will be taking more risks.
The leverage on your account should be at least 1:200. Otherwise, the service will copy positions using smaller lots and your profit will be less than this signal.
Trading is not conducted all the time. If there is low volatility in the market, then there won't be positions opened.
Visit https://fire4ex.com for more information
