Nawee Tungpaisannugul

EU7284

Nawee Tungpaisannugul
0 inceleme
Güvenilirlik
270 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2020 412%
GOFX-REAL SERVER
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
926
Kârla kapanan işlemler:
635 (68.57%)
Zararla kapanan işlemler:
291 (31.43%)
En iyi işlem:
501.00 USD
En kötü işlem:
-179.75 USD
Brüt kâr:
8 019.57 USD (297 658 pips)
Brüt zarar:
-3 903.65 USD (222 920 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (123.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
520.45 USD (5)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
99.19%
Maks. mevduat yükü:
19.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
8.76
Alış işlemleri:
365 (39.42%)
Satış işlemleri:
561 (60.58%)
Kâr faktörü:
2.05
Beklenen getiri:
4.44 USD
Ortalama kâr:
12.63 USD
Ortalama zarar:
-13.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-268.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-469.76 USD (4)
Aylık büyüme:
0.89%
Yıllık tahmin:
10.80%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
165.79 USD
Maksimum:
469.76 USD (36.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.03% (469.76 USD)
Varlığa göre:
62.50% (1 778.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.std 925
EURUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.std 4.1K
EURUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.std 75K
EURUSD 345
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +501.00 USD
En kötü işlem: -180 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +123.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -268.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GOFX-REAL SERVER" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ZealCapitalMarketSC-Live02
0.20 × 5
Happy Profit
İnceleme yok
