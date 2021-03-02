SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EU7284
Nawee Tungpaisannugul

EU7284

Nawee Tungpaisannugul
0 avis
Fiabilité
270 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 412%
GOFX-REAL SERVER
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
926
Bénéfice trades:
635 (68.57%)
Perte trades:
291 (31.43%)
Meilleure transaction:
501.00 USD
Pire transaction:
-179.75 USD
Bénéfice brut:
8 019.57 USD (297 658 pips)
Perte brute:
-3 903.65 USD (222 920 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (123.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
520.45 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
99.19%
Charge de dépôt maximale:
19.82%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
8.76
Longs trades:
365 (39.42%)
Courts trades:
561 (60.58%)
Facteur de profit:
2.05
Rendement attendu:
4.44 USD
Bénéfice moyen:
12.63 USD
Perte moyenne:
-13.41 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-268.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-469.76 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.89%
Prévision annuelle:
10.80%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
165.79 USD
Maximal:
469.76 USD (36.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.03% (469.76 USD)
Par fonds propres:
62.50% (1 778.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.std 925
EURUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.std 4.1K
EURUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.std 75K
EURUSD 345
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +501.00 USD
Pire transaction: -180 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +123.76 USD
Perte consécutive maximale: -268.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GOFX-REAL SERVER" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ZealCapitalMarketSC-Live02
0.20 × 5
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EU7284
30 USD par mois
412%
0
0
USD
5.1K
USD
270
99%
926
68%
99%
2.05
4.44
USD
62%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.