Nawee Tungpaisannugul

EU7284

Nawee Tungpaisannugul
0 recensioni
Affidabilità
270 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2020 412%
GOFX-REAL SERVER
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
926
Profit Trade:
635 (68.57%)
Loss Trade:
291 (31.43%)
Best Trade:
501.00 USD
Worst Trade:
-179.75 USD
Profitto lordo:
8 019.57 USD (297 658 pips)
Perdita lorda:
-3 903.65 USD (222 920 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (123.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
520.45 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
99.19%
Massimo carico di deposito:
19.82%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
8.76
Long Trade:
365 (39.42%)
Short Trade:
561 (60.58%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
4.44 USD
Profitto medio:
12.63 USD
Perdita media:
-13.41 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-268.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-469.76 USD (4)
Crescita mensile:
0.89%
Previsione annuale:
10.80%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
165.79 USD
Massimale:
469.76 USD (36.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.03% (469.76 USD)
Per equità:
62.50% (1 778.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.std 925
EURUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.std 4.1K
EURUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.std 75K
EURUSD 345
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +501.00 USD
Worst Trade: -180 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +123.76 USD
Massima perdita consecutiva: -268.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOFX-REAL SERVER" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ZealCapitalMarketSC-Live02
0.20 × 5
Happy Profit
Non ci sono recensioni
2025.11.07 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 22:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 23:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 10:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 08:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.12 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 11:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 10:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 10:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 20:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EU7284
30USD al mese
412%
0
0
USD
5.1K
USD
270
99%
926
68%
99%
2.05
4.44
USD
62%
1:500
Copia

