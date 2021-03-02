- Crescita
Trade:
926
Profit Trade:
635 (68.57%)
Loss Trade:
291 (31.43%)
Best Trade:
501.00 USD
Worst Trade:
-179.75 USD
Profitto lordo:
8 019.57 USD (297 658 pips)
Perdita lorda:
-3 903.65 USD (222 920 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (123.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
520.45 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
99.19%
Massimo carico di deposito:
19.82%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
8.76
Long Trade:
365 (39.42%)
Short Trade:
561 (60.58%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
4.44 USD
Profitto medio:
12.63 USD
Perdita media:
-13.41 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-268.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-469.76 USD (4)
Crescita mensile:
0.89%
Previsione annuale:
10.80%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
165.79 USD
Massimale:
469.76 USD (36.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.03% (469.76 USD)
Per equità:
62.50% (1 778.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.std
|925
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.std
|4.1K
|EURUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.std
|75K
|EURUSD
|345
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Best Trade: +501.00 USD
Worst Trade: -180 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +123.76 USD
Massima perdita consecutiva: -268.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOFX-REAL SERVER" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|0.20 × 5
Happy Profit
Non ci sono recensioni
