İşlemler:
11 080
Kârla kapanan işlemler:
4 776 (43.10%)
Zararla kapanan işlemler:
6 304 (56.90%)
En iyi işlem:
659.26 EUR
En kötü işlem:
-1 143.41 EUR
Brüt kâr:
185 300.80 EUR (1 549 338 pips)
Brüt zarar:
-166 345.50 EUR (1 240 113 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (122.69 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
4 510.46 EUR (19)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
64.78%
Maks. mevduat yükü:
103.53%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.84
Alış işlemleri:
5 546 (50.05%)
Satış işlemleri:
5 534 (49.95%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
1.71 EUR
Ortalama kâr:
38.80 EUR
Ortalama zarar:
-26.39 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
100 (-202.59 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 151.11 EUR (9)
Aylık büyüme:
4.48%
Yıllık tahmin:
54.36%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
353.34 EUR
Maksimum:
6 663.45 EUR (26.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.74% (2 224.01 EUR)
Varlığa göre:
17.06% (1 903.15 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|4461
|EURUSD
|2862
|GBPUSD
|2835
|USDCNH
|648
|GBPJPY
|173
|EURCAD
|66
|BRENT_N5
|19
|BRENT_U5
|12
|BRENT_V5
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|12K
|EURUSD
|1K
|GBPUSD
|-2K
|USDCNH
|11K
|GBPJPY
|1.1K
|EURCAD
|-178
|BRENT_N5
|165
|BRENT_U5
|234
|BRENT_V5
|-2.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|147K
|EURUSD
|24K
|GBPUSD
|15K
|USDCNH
|117K
|GBPJPY
|7.6K
|EURCAD
|138
|BRENT_N5
|160
|BRENT_U5
|235
|BRENT_V5
|-452
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +659.26 EUR
En kötü işlem: -1 143 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +122.69 EUR
Maksimum ardışık zarar: -202.59 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
HizliFXTradingBV-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 5
|
AKFXFinancial-Demo-2
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.08 × 51
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live22
|0.33 × 21
|
ICMarketsSC-Live10
|0.41 × 129
|
ICMarkets-Live20
|0.42 × 10324
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 207
|
CapzoneInvest-Primary
|0.57 × 28
|
ICMarkets-Live18
|0.67 × 26378
|
ICMarkets-Live09
|0.68 × 161
|
Tickmill-Live10
|0.69 × 75
|
ICMarkets-Live01
|0.78 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.81 × 514
|
JustForex-Demo
|1.00 × 1
|
GoMarkets-Real 9
|1.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|1.00 × 1
|
VantageFXInternational-Demo
|1.00 × 2
My trading system Minimizing Emotions My trading systems minimize emotions throughout the trading process. By keeping emotions in check, traders typically have an easier time sticking to the plan. Backtesting Backtesting applies trading rules to historical market data to determine the viability of the idea. When i design a system for my trading, all rules need to be absolute, with no room for interpretation. Preserving Discipline Because trade rules are established and trade execution is performed automatically, discipline is preserved even in volatile markets. Discipline is often lost due to emotional factors such as fear of taking a loss, or the desire to eke out a little more profit from a trade. Improving Order Entry Speed Since computers respond immediately to changing market conditions, my systems are able to generate orders as soon as trade criteria are met. Getting in or out of a trade a few seconds earlier can make a big difference in the trade's outcome. As soon as a position is entered, all other orders are automatically generated, including protective stop losses and profit targets.
