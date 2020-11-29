SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Prosilio
Antonio Infantino

Prosilio

Antonio Infantino
0 inceleme
Güvenilirlik
334 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2019 486%
ICMarkets-Live17
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11 080
Kârla kapanan işlemler:
4 776 (43.10%)
Zararla kapanan işlemler:
6 304 (56.90%)
En iyi işlem:
659.26 EUR
En kötü işlem:
-1 143.41 EUR
Brüt kâr:
185 300.80 EUR (1 549 338 pips)
Brüt zarar:
-166 345.50 EUR (1 240 113 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (122.69 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
4 510.46 EUR (19)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
64.78%
Maks. mevduat yükü:
103.53%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.84
Alış işlemleri:
5 546 (50.05%)
Satış işlemleri:
5 534 (49.95%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
1.71 EUR
Ortalama kâr:
38.80 EUR
Ortalama zarar:
-26.39 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
100 (-202.59 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 151.11 EUR (9)
Aylık büyüme:
4.48%
Yıllık tahmin:
54.36%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
353.34 EUR
Maksimum:
6 663.45 EUR (26.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.74% (2 224.01 EUR)
Varlığa göre:
17.06% (1 903.15 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 4461
EURUSD 2862
GBPUSD 2835
USDCNH 648
GBPJPY 173
EURCAD 66
BRENT_N5 19
BRENT_U5 12
BRENT_V5 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 12K
EURUSD 1K
GBPUSD -2K
USDCNH 11K
GBPJPY 1.1K
EURCAD -178
BRENT_N5 165
BRENT_U5 234
BRENT_V5 -2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 147K
EURUSD 24K
GBPUSD 15K
USDCNH 117K
GBPJPY 7.6K
EURCAD 138
BRENT_N5 160
BRENT_U5 235
BRENT_V5 -452
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +659.26 EUR
En kötü işlem: -1 143 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +122.69 EUR
Maksimum ardışık zarar: -202.59 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
HizliFXTradingBV-Live2
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 5
AKFXFinancial-Demo-2
0.00 × 2
FXCM-USDReal04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.08 × 51
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live22
0.33 × 21
ICMarketsSC-Live10
0.41 × 129
ICMarkets-Live20
0.42 × 10324
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 207
CapzoneInvest-Primary
0.57 × 28
ICMarkets-Live18
0.67 × 26378
ICMarkets-Live09
0.68 × 161
Tickmill-Live10
0.69 × 75
ICMarkets-Live01
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.81 × 514
JustForex-Demo
1.00 × 1
GoMarkets-Real 9
1.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Just2Trade-Real
1.00 × 1
VantageFXInternational-Demo
1.00 × 2
204 daha fazla...
My trading system Minimizing Emotions My trading systems minimize emotions throughout the trading process. By keeping emotions in check, traders typically have an easier time sticking to the plan. Backtesting Backtesting applies trading rules to historical market data to determine the viability of the idea. When i design a system for my trading, all rules need to be absolute, with no room for interpretation. Preserving Discipline Because trade rules are established and trade execution is performed automatically, discipline is preserved even in volatile markets. Discipline is often lost due to emotional factors such as fear of taking a loss, or the desire to eke out a little more profit from a trade. Improving Order Entry Speed Since computers respond immediately to changing market conditions, my systems are able to generate orders as soon as trade criteria are met. Getting in or out of a trade a few seconds earlier can make a big difference in the trade's outcome. As soon as a position is entered, all other orders are automatically generated, including protective stop losses and profit targets. Minimizing Emotions My trading systems minimize emotions throughout the trading process. By keeping emotions in check, traders typically have an easier time sticking to the plan. Backtesting Backtesting applies trading rules to historical market data to determine the viability of the idea.


İnceleme yok
2024.08.05 10:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.05 09:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.01.08 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.25 17:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.09.07 08:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.09.07 04:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.01.09 06:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.21 19:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.12.05 05:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.11.04 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.08.24 17:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.08.21 13:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.06.15 21:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.06.03 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.04.27 11:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.04.20 05:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.04.18 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.04.15 04:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.04.13 19:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.03.28 13:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
