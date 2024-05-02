SinyallerBölümler
Vladimira Sepelakova

MySingalStart 2

Vladimira Sepelakova
2 inceleme
Güvenilirlik
291 hafta
1 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2020 374%
ICMarkets-Live16
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8 344
Kârla kapanan işlemler:
7 001 (83.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 343 (16.10%)
En iyi işlem:
109.01 EUR
En kötü işlem:
-118.50 EUR
Brüt kâr:
19 707.80 EUR (1 238 838 pips)
Brüt zarar:
-10 897.57 EUR (724 043 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
99 (79.09 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
671.38 EUR (93)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
17.10
Alış işlemleri:
4 282 (51.32%)
Satış işlemleri:
4 062 (48.68%)
Kâr faktörü:
1.81
Beklenen getiri:
1.06 EUR
Ortalama kâr:
2.81 EUR
Ortalama zarar:
-8.11 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-160.20 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-515.31 EUR (16)
Aylık büyüme:
0.65%
Yıllık tahmin:
10.58%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
515.31 EUR (6.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.08% (166.74 EUR)
Varlığa göre:
29.26% (4 680.91 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 3928
AUDCAD 1936
AUDNZD 1301
NZDCHF 845
AUDCHF 323
SUMMARY 11
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 3K
AUDCAD 3.1K
AUDNZD 1.3K
NZDCHF 1.3K
AUDCHF 823
SUMMARY 465
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 186K
AUDCAD 184K
AUDNZD 76K
NZDCHF 54K
AUDCHF 17K
SUMMARY 0
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +109.01 EUR
En kötü işlem: -119 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 93
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +79.09 EUR
Maksimum ardışık zarar: -160.20 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live05
0.00 × 1
LiteFinance-Classic2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 5
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.27 × 15
ICMarkets-Live18
0.27 × 44
ICMarkets-Live07
0.37 × 38
ICMarkets-Live20
0.38 × 13
ICMarkets-Live05
0.44 × 111
ICMarkets-Live06
0.44 × 18
ICMarketsSC-Live31
0.46 × 72
JMFinancial2-Live
0.50 × 2
ICMarkets-Live19
0.50 × 490
ICMarkets-Live02
0.65 × 20
ICMarkets-Live01
0.68 × 25
ICMarkets-Live08
0.69 × 588
Pepperstone-Edge07
0.75 × 4
ICMarkets-Live14
0.77 × 60
ICMarkets-Live10
0.88 × 65
ICMarkets-Live16
0.94 × 109
ICMarkets-Live15
0.95 × 291
ICMarkets-Live17
1.08 × 60
My trading system is based on statistical probability and mathematics. I do not use any standard tool of technical and fundamental analysis. Trades a fully automated trading system (EA) with 100% oversight of trades. It is thoroughly tested on MT4 from 2010 to present (Backtest is in my profile). I have been successfully applying this trading strategy since 2015. 


Ortalama derecelendirme:
Rodney Gora
1427
Rodney Gora 2024.05.02 12:23  (2024.07.24 09:05 değiştirildi) 
 

Highly advise subscribing. It's #1 I have ever used, if you don't take my word for it just look at the wonderful stats!

Xing Zhihao
1363
Xing Zhihao 2021.03.12 16:08   

User didn't leave any comment to the rating

2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.10 07:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.01.21 23:27
No swaps are charged
2022.01.21 23:27
No swaps are charged
2022.01.21 18:01
No swaps are charged on the signal account
2022.01.11 13:15
No swaps are charged
2022.01.11 13:15
No swaps are charged
2022.01.07 17:58
No swaps are charged on the signal account
2021.07.06 01:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2021.07.06 00:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2021.07.05 13:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2021.02.08 11:15 2021.02.08 11:15:44  

Full AOS 2021 Update Strategy MT4 Backtest every tick 2010-2021 New - Spread Limit, Equity Limit AUDCAD 6847 Trades, 85%Win, 0,01-0,04 Lots, Max 20 positions,Max Volume 0,4L, SL3 NZDCAD 5506 Trades, 82%Win, 0,01-0,04 Lots, Max 20 Positions ,Max Volume 0,4L, SL3 AUDNZD 3286 Trades, 79%Win, 0,01-0,05 Lots, Max 25 Positions ,Max Volume 0,5L, SL3

2020.11.10 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2020.11.09 11:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2020.10.06 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2020.10.05 16:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
