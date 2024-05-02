- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8 344
Kârla kapanan işlemler:
7 001 (83.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 343 (16.10%)
En iyi işlem:
109.01 EUR
En kötü işlem:
-118.50 EUR
Brüt kâr:
19 707.80 EUR (1 238 838 pips)
Brüt zarar:
-10 897.57 EUR (724 043 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
99 (79.09 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
671.38 EUR (93)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
17.10
Alış işlemleri:
4 282 (51.32%)
Satış işlemleri:
4 062 (48.68%)
Kâr faktörü:
1.81
Beklenen getiri:
1.06 EUR
Ortalama kâr:
2.81 EUR
Ortalama zarar:
-8.11 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-160.20 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-515.31 EUR (16)
Aylık büyüme:
0.65%
Yıllık tahmin:
10.58%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
515.31 EUR (6.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.08% (166.74 EUR)
Varlığa göre:
29.26% (4 680.91 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|3928
|AUDCAD
|1936
|AUDNZD
|1301
|NZDCHF
|845
|AUDCHF
|323
|SUMMARY
|11
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|3K
|AUDCAD
|3.1K
|AUDNZD
|1.3K
|NZDCHF
|1.3K
|AUDCHF
|823
|SUMMARY
|465
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|186K
|AUDCAD
|184K
|AUDNZD
|76K
|NZDCHF
|54K
|AUDCHF
|17K
|SUMMARY
|0
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +109.01 EUR
En kötü işlem: -119 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 93
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +79.09 EUR
Maksimum ardışık zarar: -160.20 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
LiteFinance-Classic2.com
|0.00 × 1
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 5
|0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
|0.27 × 15
ICMarkets-Live18
|0.27 × 44
ICMarkets-Live07
|0.37 × 38
ICMarkets-Live20
|0.38 × 13
ICMarkets-Live05
|0.44 × 111
ICMarkets-Live06
|0.44 × 18
ICMarketsSC-Live31
|0.46 × 72
JMFinancial2-Live
|0.50 × 2
ICMarkets-Live19
|0.50 × 490
ICMarkets-Live02
|0.65 × 20
ICMarkets-Live01
|0.68 × 25
ICMarkets-Live08
|0.69 × 588
Pepperstone-Edge07
|0.75 × 4
ICMarkets-Live14
|0.77 × 60
ICMarkets-Live10
|0.88 × 65
ICMarkets-Live16
|0.94 × 109
ICMarkets-Live15
|0.95 × 291
ICMarkets-Live17
|1.08 × 60
My trading system is based on statistical probability and mathematics. I do not use any standard tool of technical and fundamental analysis. Trades a fully automated trading system (EA) with 100% oversight of trades. It is thoroughly tested on MT4 from 2010 to present (Backtest is in my profile). I have been successfully applying this trading strategy since 2015.
Full AOS 2021 Update Strategy MT4 Backtest every tick 2010-2021 New - Spread Limit, Equity Limit AUDCAD 6847 Trades, 85%Win, 0,01-0,04 Lots, Max 20 positions,Max Volume 0,4L, SL3 NZDCAD 5506 Trades, 82%Win, 0,01-0,04 Lots, Max 20 Positions ,Max Volume 0,4L, SL3 AUDNZD 3286 Trades, 79%Win, 0,01-0,05 Lots, Max 25 Positions ,Max Volume 0,5L, SL3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
374%
1
0
USD
USD
7.3K
EUR
EUR
291
99%
8 344
83%
100%
1.80
1.06
EUR
EUR
29%
1:500
Highly advise subscribing. It's #1 I have ever used, if you don't take my word for it just look at the wonderful stats!
User didn't leave any comment to the rating