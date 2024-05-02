SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MySingalStart 2
Vladimira Sepelakova

MySingalStart 2

Vladimira Sepelakova
2 avis
Fiabilité
291 semaines
1 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 374%
ICMarkets-Live16
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 344
Bénéfice trades:
7 001 (83.90%)
Perte trades:
1 343 (16.10%)
Meilleure transaction:
109.01 EUR
Pire transaction:
-118.50 EUR
Bénéfice brut:
19 707.80 EUR (1 238 838 pips)
Perte brute:
-10 897.57 EUR (724 043 pips)
Gains consécutifs maximales:
99 (79.09 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
671.38 EUR (93)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.36%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
17.10
Longs trades:
4 282 (51.32%)
Courts trades:
4 062 (48.68%)
Facteur de profit:
1.81
Rendement attendu:
1.06 EUR
Bénéfice moyen:
2.81 EUR
Perte moyenne:
-8.11 EUR
Pertes consécutives maximales:
30 (-160.20 EUR)
Perte consécutive maximale:
-515.31 EUR (16)
Croissance mensuelle:
0.70%
Prévision annuelle:
10.58%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
515.31 EUR (6.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.08% (166.74 EUR)
Par fonds propres:
29.26% (4 680.91 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 3928
AUDCAD 1936
AUDNZD 1301
NZDCHF 845
AUDCHF 323
SUMMARY 11
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 3K
AUDCAD 3.1K
AUDNZD 1.3K
NZDCHF 1.3K
AUDCHF 823
SUMMARY 465
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 186K
AUDCAD 184K
AUDNZD 76K
NZDCHF 54K
AUDCHF 17K
SUMMARY 0
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +109.01 EUR
Pire transaction: -119 EUR
Gains consécutifs maximales: 93
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +79.09 EUR
Perte consécutive maximale: -160.20 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live05
0.00 × 1
LiteFinance-Classic2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 5
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.27 × 15
ICMarkets-Live18
0.27 × 44
ICMarkets-Live07
0.37 × 38
ICMarkets-Live20
0.38 × 13
ICMarkets-Live05
0.44 × 111
ICMarkets-Live06
0.44 × 18
ICMarketsSC-Live31
0.46 × 72
JMFinancial2-Live
0.50 × 2
ICMarkets-Live19
0.50 × 490
ICMarkets-Live02
0.65 × 20
ICMarkets-Live01
0.68 × 25
ICMarkets-Live08
0.69 × 588
Pepperstone-Edge07
0.75 × 4
ICMarkets-Live14
0.77 × 60
ICMarkets-Live10
0.88 × 65
ICMarkets-Live16
0.94 × 109
ICMarkets-Live15
0.95 × 291
ICMarkets-Live17
1.08 × 60
77 plus...
My trading system is based on statistical probability and mathematics. I do not use any standard tool of technical and fundamental analysis. Trades a fully automated trading system (EA) with 100% oversight of trades. It is thoroughly tested on MT4 from 2010 to present (Backtest is in my profile). I have been successfully applying this trading strategy since 2015. 


Note moyenne:
Rodney Gora
1427
Rodney Gora 2024.05.02 12:23  (modifié 2024.07.24 09:05) 
 

Highly advise subscribing. It's #1 I have ever used, if you don't take my word for it just look at the wonderful stats!

Xing Zhihao
1363
Xing Zhihao 2021.03.12 16:08   

User didn't leave any comment to the rating

2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.10 07:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.01.21 23:27
No swaps are charged
2022.01.21 23:27
No swaps are charged
2022.01.21 18:01
No swaps are charged on the signal account
2022.01.11 13:15
No swaps are charged
2022.01.11 13:15
No swaps are charged
2022.01.07 17:58
No swaps are charged on the signal account
2021.07.06 01:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2021.07.06 00:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2021.07.05 13:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2021.02.08 11:15 2021.02.08 11:15:44  

Full AOS 2021 Update Strategy MT4 Backtest every tick 2010-2021 New - Spread Limit, Equity Limit AUDCAD 6847 Trades, 85%Win, 0,01-0,04 Lots, Max 20 positions,Max Volume 0,4L, SL3 NZDCAD 5506 Trades, 82%Win, 0,01-0,04 Lots, Max 20 Positions ,Max Volume 0,4L, SL3 AUDNZD 3286 Trades, 79%Win, 0,01-0,05 Lots, Max 25 Positions ,Max Volume 0,5L, SL3

2020.11.10 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2020.11.09 11:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2020.10.06 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2020.10.05 16:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MySingalStart 2
30 USD par mois
374%
1
0
USD
7.3K
EUR
291
99%
8 344
83%
100%
1.80
1.06
EUR
29%
1:500
Copier

