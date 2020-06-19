Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 21 0.00 × 1 Pepperstone-Edge11 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 6 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 6 Pepperstone-Edge09 0.00 × 5 Exness-Real 0.00 × 1 ATCBrokers-Live 1 0.22 × 9 OneTrade-Real 0.25 × 4 AxiTrader-US06-Live 0.29 × 7 ICMarkets-Live10 0.29 × 7 ICMarkets-Live07 0.30 × 132 OrtegaCapital-Server 0.39 × 459 ICMarkets-Live18 0.40 × 25 CFHMarkets-Live1 0.49 × 80 FusionMarkets-Demo 0.56 × 73 AxiTrader-US07-Live 0.57 × 96 AtlanticPearl-Live 1 0.58 × 62 UniverseWheel-Live 0.58 × 72 ICMarkets-Live09 0.61 × 97 ICMarkets-Live06 0.63 × 104 TickmillUK-Live03 0.64 × 55 RoboForex-ECN-2 0.64 × 58 EGlobal-Cent5 0.65 × 179 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.66 × 289 183 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya