Benoit Arsac

Malori Trading

Benoit Arsac
0 inceleme
Güvenilirlik
281 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 42%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 074
Kârla kapanan işlemler:
932 (86.77%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (13.22%)
En iyi işlem:
129.56 EUR
En kötü işlem:
-128.87 EUR
Brüt kâr:
4 291.65 EUR (73 052 pips)
Brüt zarar:
-4 082.06 EUR (56 839 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (455.00 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
455.00 EUR (50)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
23.92%
Maks. mevduat yükü:
97.69%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.43
Alış işlemleri:
516 (48.04%)
Satış işlemleri:
558 (51.96%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.20 EUR
Ortalama kâr:
4.60 EUR
Ortalama zarar:
-28.75 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-182.52 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-182.52 EUR (5)
Aylık büyüme:
6.13%
Yıllık tahmin:
74.41%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
219.56 EUR
Maksimum:
491.18 EUR (107.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.48% (491.18 EUR)
Varlığa göre:
58.95% (601.70 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 644
GBPUSD 163
AUDUSD 116
XTIUSD 90
NZDUSD 58
USDCHF 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 348
GBPUSD -127
AUDUSD -187
XTIUSD 251
NZDUSD -61
USDCHF 15
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 18K
GBPUSD -2.8K
AUDUSD -677
XTIUSD 1.1K
NZDUSD 187
USDCHF 625
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +129.56 EUR
En kötü işlem: -129 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +455.00 EUR
Maksimum ardışık zarar: -182.52 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 6
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 6
Pepperstone-Edge09
0.00 × 5
Exness-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.22 × 9
OneTrade-Real
0.25 × 4
AxiTrader-US06-Live
0.29 × 7
ICMarkets-Live10
0.29 × 7
ICMarkets-Live07
0.30 × 132
OrtegaCapital-Server
0.39 × 459
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
CFHMarkets-Live1
0.49 × 80
FusionMarkets-Demo
0.56 × 73
AxiTrader-US07-Live
0.57 × 96
AtlanticPearl-Live 1
0.58 × 62
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarkets-Live09
0.61 × 97
ICMarkets-Live06
0.63 × 104
TickmillUK-Live03
0.64 × 55
RoboForex-ECN-2
0.64 × 58
EGlobal-Cent5
0.65 × 179
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.66 × 289
Trades are generated  by trading algorithms I make. Those algorithms have been designed to take short term (few minutes to few hours) and longer term (few hours to few days) positions, mainly on the EUR/USD pair. 
My primary objective is to protect the trader’s capital. In other words, before winning, the goal is to not loose. The risk per trade is between 1% and 4% of the deposit and there is only 1 position open at any given time. Each trade is protected stop loss and stop is put at breakeven asap.  No martingale. Enjoy !


İnceleme yok
2025.09.14 22:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 21:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.08 20:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 19:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.05 06:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 06:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 05:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 05:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 11:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.18 12:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 21:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.17 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 13:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 11:07
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.11 05:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Malori Trading
Ayda 39 USD
42%
0
0
USD
1.1K
EUR
281
99%
1 074
86%
24%
1.05
0.20
EUR
59%
1:200
