İşlemler:
1 074
Kârla kapanan işlemler:
932 (86.77%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (13.22%)
En iyi işlem:
129.56 EUR
En kötü işlem:
-128.87 EUR
Brüt kâr:
4 291.65 EUR (73 052 pips)
Brüt zarar:
-4 082.06 EUR (56 839 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (455.00 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
455.00 EUR (50)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
23.92%
Maks. mevduat yükü:
97.69%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.43
Alış işlemleri:
516 (48.04%)
Satış işlemleri:
558 (51.96%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.20 EUR
Ortalama kâr:
4.60 EUR
Ortalama zarar:
-28.75 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-182.52 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-182.52 EUR (5)
Aylık büyüme:
6.13%
Yıllık tahmin:
74.41%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
219.56 EUR
Maksimum:
491.18 EUR (107.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.48% (491.18 EUR)
Varlığa göre:
58.95% (601.70 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|644
|GBPUSD
|163
|AUDUSD
|116
|XTIUSD
|90
|NZDUSD
|58
|USDCHF
|3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|348
|GBPUSD
|-127
|AUDUSD
|-187
|XTIUSD
|251
|NZDUSD
|-61
|USDCHF
|15
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|18K
|GBPUSD
|-2.8K
|AUDUSD
|-677
|XTIUSD
|1.1K
|NZDUSD
|187
|USDCHF
|625
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +129.56 EUR
En kötü işlem: -129 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +455.00 EUR
Maksimum ardışık zarar: -182.52 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 6
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 5
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.22 × 9
|
OneTrade-Real
|0.25 × 4
|
AxiTrader-US06-Live
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live10
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live07
|0.30 × 132
|
OrtegaCapital-Server
|0.39 × 459
|
ICMarkets-Live18
|0.40 × 25
|
CFHMarkets-Live1
|0.49 × 80
|
FusionMarkets-Demo
|0.56 × 73
|
AxiTrader-US07-Live
|0.57 × 96
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.58 × 62
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
ICMarkets-Live09
|0.61 × 97
|
ICMarkets-Live06
|0.63 × 104
|
TickmillUK-Live03
|0.64 × 55
|
RoboForex-ECN-2
|0.64 × 58
|
EGlobal-Cent5
|0.65 × 179
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.66 × 289
Trades are generated by trading algorithms I make. Those algorithms have been designed to take short term (few minutes to few hours) and longer term (few hours to few days) positions, mainly on the EUR/USD pair.
My primary objective is to protect the trader’s capital. In other words, before winning, the goal is to not loose. The risk per trade is between 1% and 4% of the deposit and there is only 1 position open at any given time. Each trade is protected stop loss and stop is put at breakeven asap. No martingale. Enjoy !
