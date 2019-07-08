- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 774
Kârla kapanan işlemler:
1 745 (98.36%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (1.63%)
En iyi işlem:
817.02 USD
En kötü işlem:
-669.65 USD
Brüt kâr:
7 138.46 USD (1 615 224 pips)
Brüt zarar:
-1 233.77 USD (217 382 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
366 (959.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 549.52 USD (171)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
99.06%
Maks. mevduat yükü:
24.29%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
13 gün
Düzelme faktörü:
8.76
Alış işlemleri:
1 052 (59.30%)
Satış işlemleri:
722 (40.70%)
Kâr faktörü:
5.79
Beklenen getiri:
3.33 USD
Ortalama kâr:
4.09 USD
Ortalama zarar:
-42.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-669.65 USD (1)
Aylık büyüme:
3.25%
Yıllık tahmin:
40.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
674.32 USD (11.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.61% (674.32 USD)
Varlığa göre:
95.18% (6 049.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD
|111
|GBPCAD
|108
|GBPNZD
|101
|AUDNZD
|95
|AUDCAD
|94
|GBPAUD
|93
|EURAUD
|89
|EURNZD
|80
|USDCAD
|75
|USDCHF
|71
|CADCHF
|66
|NZDCAD
|63
|EURGBP
|63
|EURUSD
|52
|XAUUSD
|51
|CADJPY
|44
|NZDUSD
|42
|GBPUSD
|41
|CHFJPY
|40
|GBPCHF
|39
|GBPJPY
|35
|EURCHF
|34
|NZDCHF
|33
|EURJPY
|30
|archived
|30
|AUDCHF
|30
|AUDJPY
|28
|AUDUSD
|28
|USDJPY
|27
|USDMXN
|27
|NZDJPY
|23
|US30
|17
|USDZAR
|10
|BTCUSD
|4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD
|199
|GBPCAD
|212
|GBPNZD
|174
|AUDNZD
|129
|AUDCAD
|147
|GBPAUD
|173
|EURAUD
|163
|EURNZD
|139
|USDCAD
|131
|USDCHF
|188
|CADCHF
|162
|NZDCAD
|109
|EURGBP
|226
|EURUSD
|94
|XAUUSD
|940
|CADJPY
|91
|NZDUSD
|87
|GBPUSD
|110
|CHFJPY
|76
|GBPCHF
|63
|GBPJPY
|121
|EURCHF
|76
|NZDCHF
|103
|EURJPY
|59
|archived
|622
|AUDCHF
|59
|AUDJPY
|56
|AUDUSD
|51
|USDJPY
|56
|USDMXN
|75
|NZDJPY
|18
|US30
|959
|USDZAR
|30
|BTCUSD
|6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD
|23K
|GBPCAD
|22K
|GBPNZD
|24K
|AUDNZD
|17K
|AUDCAD
|18K
|GBPAUD
|20K
|EURAUD
|19K
|EURNZD
|17K
|USDCAD
|13K
|USDCHF
|14K
|CADCHF
|12K
|NZDCAD
|12K
|EURGBP
|14K
|EURUSD
|8.4K
|XAUUSD
|40K
|CADJPY
|9.1K
|NZDUSD
|7.8K
|GBPUSD
|10K
|CHFJPY
|8.3K
|GBPCHF
|2.8K
|GBPJPY
|10K
|EURCHF
|6.5K
|NZDCHF
|6K
|EURJPY
|5.8K
|archived
|0
|AUDCHF
|5.2K
|AUDJPY
|6.4K
|AUDUSD
|4.6K
|USDJPY
|4.7K
|USDMXN
|17K
|NZDJPY
|861
|US30
|959K
|USDZAR
|4.4K
|BTCUSD
|57K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +817.02 USD
En kötü işlem: -670 USD
Maksimum ardışık kazanç: 171
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +959.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 2
|
GKFXPrime-Live-1.2
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 33
|
OctaFX-Real4
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 12
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|0.00 × 1
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 3
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
AETOSUK-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.05 × 21
|
JustForex-Live
|0.09 × 66
|
ICMarkets-Live05
|0.10 × 289
|
RoboForex-ECN-3
|0.21 × 7126
|
ICMarkets-Live10
|0.22 × 551
|
ICMarketsSC-Live04
|0.23 × 179
|
TTCM-Live3
|0.30 × 367
|
Tickmill-Live09
|0.31 × 13
|
ICMarketsSC-Live22
|0.40 × 517
|
Just2Trade-Real
|0.40 × 15
|
EGlobal-Classic3
|0.40 × 232
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
295%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
326
0%
1 774
98%
99%
5.78
3.33
USD
USD
95%
1:500