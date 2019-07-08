Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 14 0.00 × 2 GKFXPrime-Live-1.2 0.00 × 1 AxiTrader-US02-Live 0.00 × 5 ICMarkets-Live16 0.00 × 33 OctaFX-Real4 0.00 × 3 ICMarkets-Live24 0.00 × 12 ForexClub-MT4 Real 2 Server 0.00 × 1 FullertonMarkets-Live 0.00 × 2 OctaFX-Real7 0.00 × 3 UAG-Live 0.00 × 1 AETOSUK-Live 0.00 × 2 FusionMarkets-Demo 0.00 × 3 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 6 OctaFX-Real10 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.05 × 21 JustForex-Live 0.09 × 66 ICMarkets-Live05 0.10 × 289 RoboForex-ECN-3 0.21 × 7126 ICMarkets-Live10 0.22 × 551 ICMarketsSC-Live04 0.23 × 179 TTCM-Live3 0.30 × 367 Tickmill-Live09 0.31 × 13 ICMarketsSC-Live22 0.40 × 517 Just2Trade-Real 0.40 × 15 EGlobal-Classic3 0.40 × 232 200 daha fazla...