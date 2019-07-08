SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CONTA SALA DE SINAIS VIP
Hermilton Dias

CONTA SALA DE SINAIS VIP

Hermilton Dias
0 inceleme
Güvenilirlik
326 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2019 295%
FBS-Real-5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 774
Kârla kapanan işlemler:
1 745 (98.36%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (1.63%)
En iyi işlem:
817.02 USD
En kötü işlem:
-669.65 USD
Brüt kâr:
7 138.46 USD (1 615 224 pips)
Brüt zarar:
-1 233.77 USD (217 382 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
366 (959.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 549.52 USD (171)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
99.06%
Maks. mevduat yükü:
24.29%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
13 gün
Düzelme faktörü:
8.76
Alış işlemleri:
1 052 (59.30%)
Satış işlemleri:
722 (40.70%)
Kâr faktörü:
5.79
Beklenen getiri:
3.33 USD
Ortalama kâr:
4.09 USD
Ortalama zarar:
-42.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-669.65 USD (1)
Aylık büyüme:
3.25%
Yıllık tahmin:
40.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
674.32 USD (11.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.61% (674.32 USD)
Varlığa göre:
95.18% (6 049.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 111
GBPCAD 108
GBPNZD 101
AUDNZD 95
AUDCAD 94
GBPAUD 93
EURAUD 89
EURNZD 80
USDCAD 75
USDCHF 71
CADCHF 66
NZDCAD 63
EURGBP 63
EURUSD 52
XAUUSD 51
CADJPY 44
NZDUSD 42
GBPUSD 41
CHFJPY 40
GBPCHF 39
GBPJPY 35
EURCHF 34
NZDCHF 33
EURJPY 30
archived 30
AUDCHF 30
AUDJPY 28
AUDUSD 28
USDJPY 27
USDMXN 27
NZDJPY 23
US30 17
USDZAR 10
BTCUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 199
GBPCAD 212
GBPNZD 174
AUDNZD 129
AUDCAD 147
GBPAUD 173
EURAUD 163
EURNZD 139
USDCAD 131
USDCHF 188
CADCHF 162
NZDCAD 109
EURGBP 226
EURUSD 94
XAUUSD 940
CADJPY 91
NZDUSD 87
GBPUSD 110
CHFJPY 76
GBPCHF 63
GBPJPY 121
EURCHF 76
NZDCHF 103
EURJPY 59
archived 622
AUDCHF 59
AUDJPY 56
AUDUSD 51
USDJPY 56
USDMXN 75
NZDJPY 18
US30 959
USDZAR 30
BTCUSD 6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 23K
GBPCAD 22K
GBPNZD 24K
AUDNZD 17K
AUDCAD 18K
GBPAUD 20K
EURAUD 19K
EURNZD 17K
USDCAD 13K
USDCHF 14K
CADCHF 12K
NZDCAD 12K
EURGBP 14K
EURUSD 8.4K
XAUUSD 40K
CADJPY 9.1K
NZDUSD 7.8K
GBPUSD 10K
CHFJPY 8.3K
GBPCHF 2.8K
GBPJPY 10K
EURCHF 6.5K
NZDCHF 6K
EURJPY 5.8K
archived 0
AUDCHF 5.2K
AUDJPY 6.4K
AUDUSD 4.6K
USDJPY 4.7K
USDMXN 17K
NZDJPY 861
US30 959K
USDZAR 4.4K
BTCUSD 57K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +817.02 USD
En kötü işlem: -670 USD
Maksimum ardışık kazanç: 171
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +959.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 14
0.00 × 2
GKFXPrime-Live-1.2
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live16
0.00 × 33
OctaFX-Real4
0.00 × 3
ICMarkets-Live24
0.00 × 12
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.00 × 1
FullertonMarkets-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real7
0.00 × 3
UAG-Live
0.00 × 1
AETOSUK-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 6
OctaFX-Real10
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.05 × 21
JustForex-Live
0.09 × 66
ICMarkets-Live05
0.10 × 289
RoboForex-ECN-3
0.21 × 7126
ICMarkets-Live10
0.22 × 551
ICMarketsSC-Live04
0.23 × 179
TTCM-Live3
0.30 × 367
Tickmill-Live09
0.31 × 13
ICMarketsSC-Live22
0.40 × 517
Just2Trade-Real
0.40 × 15
EGlobal-Classic3
0.40 × 232
200 daha fazla...
