- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 774
Profit Trade:
1 745 (98.36%)
Loss Trade:
29 (1.63%)
Best Trade:
817.02 USD
Worst Trade:
-669.65 USD
Profitto lordo:
7 138.46 USD (1 615 224 pips)
Perdita lorda:
-1 233.77 USD (217 382 pips)
Vincite massime consecutive:
366 (959.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 549.52 USD (171)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
99.06%
Massimo carico di deposito:
24.29%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
13 giorni
Fattore di recupero:
8.76
Long Trade:
1 052 (59.30%)
Short Trade:
722 (40.70%)
Fattore di profitto:
5.79
Profitto previsto:
3.33 USD
Profitto medio:
4.09 USD
Perdita media:
-42.54 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-669.65 USD (1)
Crescita mensile:
3.27%
Previsione annuale:
40.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
674.32 USD (11.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.61% (674.32 USD)
Per equità:
95.18% (6 049.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|111
|GBPCAD
|108
|GBPNZD
|101
|AUDNZD
|95
|AUDCAD
|94
|GBPAUD
|93
|EURAUD
|89
|EURNZD
|80
|USDCAD
|75
|USDCHF
|71
|CADCHF
|66
|NZDCAD
|63
|EURGBP
|63
|EURUSD
|52
|XAUUSD
|51
|CADJPY
|44
|NZDUSD
|42
|GBPUSD
|41
|CHFJPY
|40
|GBPCHF
|39
|GBPJPY
|35
|EURCHF
|34
|NZDCHF
|33
|EURJPY
|30
|archived
|30
|AUDCHF
|30
|AUDJPY
|28
|AUDUSD
|28
|USDJPY
|27
|USDMXN
|27
|NZDJPY
|23
|US30
|17
|USDZAR
|10
|BTCUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|199
|GBPCAD
|212
|GBPNZD
|174
|AUDNZD
|129
|AUDCAD
|147
|GBPAUD
|173
|EURAUD
|163
|EURNZD
|139
|USDCAD
|131
|USDCHF
|188
|CADCHF
|162
|NZDCAD
|109
|EURGBP
|226
|EURUSD
|94
|XAUUSD
|940
|CADJPY
|91
|NZDUSD
|87
|GBPUSD
|110
|CHFJPY
|76
|GBPCHF
|63
|GBPJPY
|121
|EURCHF
|76
|NZDCHF
|103
|EURJPY
|59
|archived
|622
|AUDCHF
|59
|AUDJPY
|56
|AUDUSD
|51
|USDJPY
|56
|USDMXN
|75
|NZDJPY
|18
|US30
|959
|USDZAR
|30
|BTCUSD
|6
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|23K
|GBPCAD
|22K
|GBPNZD
|24K
|AUDNZD
|17K
|AUDCAD
|18K
|GBPAUD
|20K
|EURAUD
|19K
|EURNZD
|17K
|USDCAD
|13K
|USDCHF
|14K
|CADCHF
|12K
|NZDCAD
|12K
|EURGBP
|14K
|EURUSD
|8.4K
|XAUUSD
|40K
|CADJPY
|9.1K
|NZDUSD
|7.8K
|GBPUSD
|10K
|CHFJPY
|8.3K
|GBPCHF
|2.8K
|GBPJPY
|10K
|EURCHF
|6.5K
|NZDCHF
|6K
|EURJPY
|5.8K
|archived
|0
|AUDCHF
|5.2K
|AUDJPY
|6.4K
|AUDUSD
|4.6K
|USDJPY
|4.7K
|USDMXN
|17K
|NZDJPY
|861
|US30
|959K
|USDZAR
|4.4K
|BTCUSD
|57K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +817.02 USD
Worst Trade: -670 USD
Vincite massime consecutive: 171
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +959.54 USD
Massima perdita consecutiva: -2.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 2
|
GKFXPrime-Live-1.2
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 33
|
OctaFX-Real4
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 12
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|0.00 × 1
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 3
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
AETOSUK-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.05 × 21
|
JustForex-Live
|0.09 × 66
|
ICMarkets-Live05
|0.10 × 289
|
RoboForex-ECN-3
|0.21 × 7126
|
ICMarkets-Live10
|0.22 × 551
|
ICMarketsSC-Live04
|0.23 × 179
|
TTCM-Live3
|0.30 × 367
|
Tickmill-Live09
|0.31 × 13
|
ICMarketsSC-Live22
|0.40 × 517
|
Just2Trade-Real
|0.40 × 15
|
EGlobal-Classic3
|0.40 × 232
