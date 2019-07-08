SegnaliSezioni
Hermilton Dias

CONTA SALA DE SINAIS VIP

Hermilton Dias
0 recensioni
Affidabilità
326 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2019 295%
FBS-Real-5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 774
Profit Trade:
1 745 (98.36%)
Loss Trade:
29 (1.63%)
Best Trade:
817.02 USD
Worst Trade:
-669.65 USD
Profitto lordo:
7 138.46 USD (1 615 224 pips)
Perdita lorda:
-1 233.77 USD (217 382 pips)
Vincite massime consecutive:
366 (959.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 549.52 USD (171)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
99.06%
Massimo carico di deposito:
24.29%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
13 giorni
Fattore di recupero:
8.76
Long Trade:
1 052 (59.30%)
Short Trade:
722 (40.70%)
Fattore di profitto:
5.79
Profitto previsto:
3.33 USD
Profitto medio:
4.09 USD
Perdita media:
-42.54 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-669.65 USD (1)
Crescita mensile:
3.27%
Previsione annuale:
40.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
674.32 USD (11.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.61% (674.32 USD)
Per equità:
95.18% (6 049.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD 111
GBPCAD 108
GBPNZD 101
AUDNZD 95
AUDCAD 94
GBPAUD 93
EURAUD 89
EURNZD 80
USDCAD 75
USDCHF 71
CADCHF 66
NZDCAD 63
EURGBP 63
EURUSD 52
XAUUSD 51
CADJPY 44
NZDUSD 42
GBPUSD 41
CHFJPY 40
GBPCHF 39
GBPJPY 35
EURCHF 34
NZDCHF 33
EURJPY 30
archived 30
AUDCHF 30
AUDJPY 28
AUDUSD 28
USDJPY 27
USDMXN 27
NZDJPY 23
US30 17
USDZAR 10
BTCUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD 199
GBPCAD 212
GBPNZD 174
AUDNZD 129
AUDCAD 147
GBPAUD 173
EURAUD 163
EURNZD 139
USDCAD 131
USDCHF 188
CADCHF 162
NZDCAD 109
EURGBP 226
EURUSD 94
XAUUSD 940
CADJPY 91
NZDUSD 87
GBPUSD 110
CHFJPY 76
GBPCHF 63
GBPJPY 121
EURCHF 76
NZDCHF 103
EURJPY 59
archived 622
AUDCHF 59
AUDJPY 56
AUDUSD 51
USDJPY 56
USDMXN 75
NZDJPY 18
US30 959
USDZAR 30
BTCUSD 6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD 23K
GBPCAD 22K
GBPNZD 24K
AUDNZD 17K
AUDCAD 18K
GBPAUD 20K
EURAUD 19K
EURNZD 17K
USDCAD 13K
USDCHF 14K
CADCHF 12K
NZDCAD 12K
EURGBP 14K
EURUSD 8.4K
XAUUSD 40K
CADJPY 9.1K
NZDUSD 7.8K
GBPUSD 10K
CHFJPY 8.3K
GBPCHF 2.8K
GBPJPY 10K
EURCHF 6.5K
NZDCHF 6K
EURJPY 5.8K
archived 0
AUDCHF 5.2K
AUDJPY 6.4K
AUDUSD 4.6K
USDJPY 4.7K
USDMXN 17K
NZDJPY 861
US30 959K
USDZAR 4.4K
BTCUSD 57K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +817.02 USD
Worst Trade: -670 USD
Vincite massime consecutive: 171
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +959.54 USD
Massima perdita consecutiva: -2.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 14
0.00 × 2
GKFXPrime-Live-1.2
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live16
0.00 × 33
OctaFX-Real4
0.00 × 3
ICMarkets-Live24
0.00 × 12
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.00 × 1
FullertonMarkets-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real7
0.00 × 3
UAG-Live
0.00 × 1
AETOSUK-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 6
OctaFX-Real10
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.05 × 21
JustForex-Live
0.09 × 66
ICMarkets-Live05
0.10 × 289
RoboForex-ECN-3
0.21 × 7126
ICMarkets-Live10
0.22 × 551
ICMarketsSC-Live04
0.23 × 179
TTCM-Live3
0.30 × 367
Tickmill-Live09
0.31 × 13
ICMarketsSC-Live22
0.40 × 517
Just2Trade-Real
0.40 × 15
EGlobal-Classic3
0.40 × 232
200 più
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CONTA SALA DE SINAIS VIP
30USD al mese
295%
0
0
USD
10K
USD
326
0%
1 774
98%
99%
5.78
3.33
USD
95%
1:500
Copia

