SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CONTA SALA DE SINAIS VIP
Hermilton Dias

CONTA SALA DE SINAIS VIP

Hermilton Dias
0 avis
Fiabilité
326 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2019 295%
FBS-Real-5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 774
Bénéfice trades:
1 745 (98.36%)
Perte trades:
29 (1.63%)
Meilleure transaction:
817.02 USD
Pire transaction:
-669.65 USD
Bénéfice brut:
7 138.46 USD (1 615 224 pips)
Perte brute:
-1 233.77 USD (217 382 pips)
Gains consécutifs maximales:
366 (959.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 549.52 USD (171)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
99.06%
Charge de dépôt maximale:
24.29%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
13 jours
Facteur de récupération:
8.76
Longs trades:
1 052 (59.30%)
Courts trades:
722 (40.70%)
Facteur de profit:
5.79
Rendement attendu:
3.33 USD
Bénéfice moyen:
4.09 USD
Perte moyenne:
-42.54 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-2.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-669.65 USD (1)
Croissance mensuelle:
3.29%
Prévision annuelle:
40.12%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
674.32 USD (11.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.61% (674.32 USD)
Par fonds propres:
95.18% (6 049.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCAD 111
GBPCAD 108
GBPNZD 101
AUDNZD 95
AUDCAD 94
GBPAUD 93
EURAUD 89
EURNZD 80
USDCAD 75
USDCHF 71
CADCHF 66
NZDCAD 63
EURGBP 63
EURUSD 52
XAUUSD 51
CADJPY 44
NZDUSD 42
GBPUSD 41
CHFJPY 40
GBPCHF 39
GBPJPY 35
EURCHF 34
NZDCHF 33
EURJPY 30
archived 30
AUDCHF 30
AUDJPY 28
AUDUSD 28
USDJPY 27
USDMXN 27
NZDJPY 23
US30 17
USDZAR 10
BTCUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCAD 199
GBPCAD 212
GBPNZD 174
AUDNZD 129
AUDCAD 147
GBPAUD 173
EURAUD 163
EURNZD 139
USDCAD 131
USDCHF 188
CADCHF 162
NZDCAD 109
EURGBP 226
EURUSD 94
XAUUSD 940
CADJPY 91
NZDUSD 87
GBPUSD 110
CHFJPY 76
GBPCHF 63
GBPJPY 121
EURCHF 76
NZDCHF 103
EURJPY 59
archived 622
AUDCHF 59
AUDJPY 56
AUDUSD 51
USDJPY 56
USDMXN 75
NZDJPY 18
US30 959
USDZAR 30
BTCUSD 6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCAD 23K
GBPCAD 22K
GBPNZD 24K
AUDNZD 17K
AUDCAD 18K
GBPAUD 20K
EURAUD 19K
EURNZD 17K
USDCAD 13K
USDCHF 14K
CADCHF 12K
NZDCAD 12K
EURGBP 14K
EURUSD 8.4K
XAUUSD 40K
CADJPY 9.1K
NZDUSD 7.8K
GBPUSD 10K
CHFJPY 8.3K
GBPCHF 2.8K
GBPJPY 10K
EURCHF 6.5K
NZDCHF 6K
EURJPY 5.8K
archived 0
AUDCHF 5.2K
AUDJPY 6.4K
AUDUSD 4.6K
USDJPY 4.7K
USDMXN 17K
NZDJPY 861
US30 959K
USDZAR 4.4K
BTCUSD 57K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +817.02 USD
Pire transaction: -670 USD
Gains consécutifs maximales: 171
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +959.54 USD
Perte consécutive maximale: -2.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 14
0.00 × 2
GKFXPrime-Live-1.2
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live16
0.00 × 33
OctaFX-Real4
0.00 × 3
ICMarkets-Live24
0.00 × 12
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.00 × 1
FullertonMarkets-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real7
0.00 × 3
UAG-Live
0.00 × 1
AETOSUK-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 6
OctaFX-Real10
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.05 × 21
JustForex-Live
0.09 × 66
ICMarkets-Live05
0.10 × 289
RoboForex-ECN-3
0.21 × 7126
ICMarkets-Live10
0.22 × 551
ICMarketsSC-Live04
0.23 × 179
TTCM-Live3
0.30 × 367
Tickmill-Live09
0.31 × 13
ICMarketsSC-Live22
0.40 × 517
Just2Trade-Real
0.40 × 15
EGlobal-Classic3
0.40 × 232
200 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.08.12 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 13:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 15:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 06:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 05:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 10:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 06:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 14:48
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 13:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 02:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 01:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 02:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 15:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CONTA SALA DE SINAIS VIP
30 USD par mois
295%
0
0
USD
10K
USD
326
0%
1 774
98%
99%
5.78
3.33
USD
95%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.