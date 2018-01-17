SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / LSTM trading
Mingzong Cai

LSTM trading

Mingzong Cai
0 inceleme
91 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -29%
FXCM-USDReal04
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 644
Kârla kapanan işlemler:
2 972 (52.65%)
Zararla kapanan işlemler:
2 672 (47.34%)
En iyi işlem:
54 228.00 USD
En kötü işlem:
-28 556.00 USD
Brüt kâr:
1 221 381.28 USD (17 247 111 pips)
Brüt zarar:
-1 193 291.38 USD (17 931 684 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (995.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85 873.00 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
99.10%
Maks. mevduat yükü:
184.88%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
3 031 (53.70%)
Satış işlemleri:
2 613 (46.30%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
4.98 USD
Ortalama kâr:
410.96 USD
Ortalama zarar:
-446.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-7 888.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28 887.09 USD (3)
Aylık büyüme:
3.22%
Yıllık tahmin:
38.56%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38 969.49 USD
Maksimum:
77 510.59 USD (81.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.08% (39 849.18 USD)
Varlığa göre:
74.54% (234.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 2448
NAS100 1256
XAUUSD 1154
GBPJPY 315
GBPUSD 157
EURUSD 113
USDJPY 64
JPN225 46
NVDA.ext 32
USOil 29
GER30 15
CHN50 9
SOYF 4
USDCNH 1
AlumSpot 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 -24K
NAS100 41K
XAUUSD 48K
GBPJPY -8.7K
GBPUSD 99
EURUSD -12K
USDJPY -1.9K
JPN225 -2.8K
NVDA.ext -1.6K
USOil -820
GER30 -259
CHN50 -6.9K
SOYF -2.3K
USDCNH -156
AlumSpot 3
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 -959K
NAS100 244K
XAUUSD 205K
GBPJPY -13K
GBPUSD 1.6K
EURUSD -2.1K
USDJPY -125
JPN225 -124K
NVDA.ext 434
USOil -7.7K
GER30 6.4K
CHN50 -34K
SOYF -1.8K
USDCNH -1.1K
AlumSpot 315
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +54 228.00 USD
En kötü işlem: -28 556 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +995.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 888.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-USDReal04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DestekFX-Trade
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 21
ICMarkets-Live14
0.00 × 25
FortFS-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
OneTrade-Real
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 10
RoboForex-ProCent
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
XM.COM-Real 1
0.17 × 244
OANDA-GMT-5 Live
0.29 × 200
FXCM-USDReal04
0.34 × 137
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.36 × 22
Activtrades-2
0.38 × 298
Alpari-Standard4
0.56 × 95
FBS-Real-5
0.64 × 11
FXCM-EURReal01
1.22 × 79
FinanceManagers-Live
1.62 × 130
AlpariUK-Micro-2
2.05 × 138
ICMarkets-Live22
2.13 × 96
Ava-Demo
2.50 × 2
Pepperstone-Edge06
4.11 × 9
Pepperstone-Edge05
8.50 × 2
İnceleme yok
2025.09.04 05:28
2025.08.18 12:57
2025.08.18 12:57
2025.08.08 11:51
2025.07.28 07:28
2025.07.28 07:28
2025.07.24 10:59
2025.07.10 10:22
2025.07.10 10:22
2025.07.07 15:21
2025.06.23 08:49
2025.06.23 08:49
2025.06.17 06:48
2025.05.30 11:46
2025.05.30 11:46
2025.05.26 10:41
2025.05.24 15:19
2025.05.24 14:19
2025.05.23 20:49
2025.05.23 15:38
