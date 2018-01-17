- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
5 644
Kârla kapanan işlemler:
2 972 (52.65%)
Zararla kapanan işlemler:
2 672 (47.34%)
En iyi işlem:
54 228.00 USD
En kötü işlem:
-28 556.00 USD
Brüt kâr:
1 221 381.28 USD (17 247 111 pips)
Brüt zarar:
-1 193 291.38 USD (17 931 684 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (995.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85 873.00 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
99.10%
Maks. mevduat yükü:
184.88%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
3 031 (53.70%)
Satış işlemleri:
2 613 (46.30%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
4.98 USD
Ortalama kâr:
410.96 USD
Ortalama zarar:
-446.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-7 888.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28 887.09 USD (3)
Aylık büyüme:
3.22%
Yıllık tahmin:
38.56%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38 969.49 USD
Maksimum:
77 510.59 USD (81.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.08% (39 849.18 USD)
Varlığa göre:
74.54% (234.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|2448
|NAS100
|1256
|XAUUSD
|1154
|GBPJPY
|315
|GBPUSD
|157
|EURUSD
|113
|USDJPY
|64
|JPN225
|46
|NVDA.ext
|32
|USOil
|29
|GER30
|15
|CHN50
|9
|SOYF
|4
|USDCNH
|1
|AlumSpot
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|-24K
|NAS100
|41K
|XAUUSD
|48K
|GBPJPY
|-8.7K
|GBPUSD
|99
|EURUSD
|-12K
|USDJPY
|-1.9K
|JPN225
|-2.8K
|NVDA.ext
|-1.6K
|USOil
|-820
|GER30
|-259
|CHN50
|-6.9K
|SOYF
|-2.3K
|USDCNH
|-156
|AlumSpot
|3
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|-959K
|NAS100
|244K
|XAUUSD
|205K
|GBPJPY
|-13K
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|-2.1K
|USDJPY
|-125
|JPN225
|-124K
|NVDA.ext
|434
|USOil
|-7.7K
|GER30
|6.4K
|CHN50
|-34K
|SOYF
|-1.8K
|USDCNH
|-1.1K
|AlumSpot
|315
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +54 228.00 USD
En kötü işlem: -28 556 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +995.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 888.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-USDReal04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
DestekFX-Trade
|0.00 × 1
Darwinex-Live
|0.00 × 21
ICMarkets-Live14
|0.00 × 25
FortFS-Real
|0.00 × 1
Tickmill-Live02
|0.00 × 3
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
OneTrade-Real
|0.00 × 1
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 10
RoboForex-ProCent
|0.00 × 2
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
XM.COM-Real 1
|0.17 × 244
OANDA-GMT-5 Live
|0.29 × 200
FXCM-USDReal04
|0.34 × 137
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|0.36 × 22
Activtrades-2
|0.38 × 298
Alpari-Standard4
|0.56 × 95
FBS-Real-5
|0.64 × 11
FXCM-EURReal01
|1.22 × 79
FinanceManagers-Live
|1.62 × 130
AlpariUK-Micro-2
|2.05 × 138
ICMarkets-Live22
|2.13 × 96
Ava-Demo
|2.50 × 2
Pepperstone-Edge06
|4.11 × 9
Pepperstone-Edge05
|8.50 × 2
