Mingzong Cai

LSTM trading

Mingzong Cai
0 recensioni
91 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -29%
FXCM-USDReal04
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 644
Profit Trade:
2 972 (52.65%)
Loss Trade:
2 672 (47.34%)
Best Trade:
54 228.00 USD
Worst Trade:
-28 556.00 USD
Profitto lordo:
1 221 381.28 USD (17 247 111 pips)
Perdita lorda:
-1 193 291.38 USD (17 931 684 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (995.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85 873.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
99.10%
Massimo carico di deposito:
184.88%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
3 031 (53.70%)
Short Trade:
2 613 (46.30%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
4.98 USD
Profitto medio:
410.96 USD
Perdita media:
-446.59 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-7 888.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28 887.09 USD (3)
Crescita mensile:
3.21%
Previsione annuale:
38.56%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38 969.49 USD
Massimale:
77 510.59 USD (81.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.08% (39 849.18 USD)
Per equità:
74.54% (234.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 2448
NAS100 1256
XAUUSD 1154
GBPJPY 315
GBPUSD 157
EURUSD 113
USDJPY 64
JPN225 46
NVDA.ext 32
USOil 29
GER30 15
CHN50 9
SOYF 4
USDCNH 1
AlumSpot 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 -24K
NAS100 41K
XAUUSD 48K
GBPJPY -8.7K
GBPUSD 99
EURUSD -12K
USDJPY -1.9K
JPN225 -2.8K
NVDA.ext -1.6K
USOil -820
GER30 -259
CHN50 -6.9K
SOYF -2.3K
USDCNH -156
AlumSpot 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 -959K
NAS100 244K
XAUUSD 205K
GBPJPY -13K
GBPUSD 1.6K
EURUSD -2.1K
USDJPY -125
JPN225 -124K
NVDA.ext 434
USOil -7.7K
GER30 6.4K
CHN50 -34K
SOYF -1.8K
USDCNH -1.1K
AlumSpot 315
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +54 228.00 USD
Worst Trade: -28 556 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +995.10 USD
Massima perdita consecutiva: -7 888.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-USDReal04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DestekFX-Trade
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 21
ICMarkets-Live14
0.00 × 25
FortFS-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
OneTrade-Real
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 10
RoboForex-ProCent
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
XM.COM-Real 1
0.17 × 244
OANDA-GMT-5 Live
0.29 × 200
FXCM-USDReal04
0.34 × 137
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.36 × 22
Activtrades-2
0.38 × 298
Alpari-Standard4
0.56 × 95
FBS-Real-5
0.64 × 11
FXCM-EURReal01
1.22 × 79
FinanceManagers-Live
1.62 × 130
AlpariUK-Micro-2
2.05 × 138
ICMarkets-Live22
2.13 × 96
Ava-Demo
2.50 × 2
Pepperstone-Edge06
4.11 × 9
Pepperstone-Edge05
8.50 × 2
Non ci sono recensioni
2025.09.04 05:28
2025.08.18 12:57
2025.08.18 12:57
2025.08.08 11:51
2025.07.28 07:28
2025.07.28 07:28
2025.07.24 10:59
2025.07.10 10:22
2025.07.10 10:22
2025.07.07 15:21
2025.06.23 08:49
2025.06.23 08:49
2025.06.17 06:48
2025.05.30 11:46
2025.05.30 11:46
2025.05.26 10:41
2025.05.24 15:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.24 14:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 20:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 15:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
