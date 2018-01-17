SignauxSections
Mingzong Cai

LSTM trading

Mingzong Cai
0 avis
91 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -28%
FXCM-USDReal04
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 638
Bénéfice trades:
2 970 (52.67%)
Perte trades:
2 668 (47.32%)
Meilleure transaction:
54 228.00 USD
Pire transaction:
-28 556.00 USD
Bénéfice brut:
1 220 972.87 USD (17 105 432 pips)
Perte brute:
-1 191 900.74 USD (17 915 881 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (995.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
85 873.00 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
99.10%
Charge de dépôt maximale:
184.88%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
70
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
0.38
Longs trades:
3 026 (53.67%)
Courts trades:
2 612 (46.33%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
5.16 USD
Bénéfice moyen:
411.10 USD
Perte moyenne:
-446.74 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-7 888.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-28 887.09 USD (3)
Croissance mensuelle:
3.75%
Prévision annuelle:
45.29%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
38 969.49 USD
Maximal:
77 510.59 USD (81.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
86.08% (39 849.18 USD)
Par fonds propres:
74.54% (234.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 2448
NAS100 1253
XAUUSD 1152
GBPJPY 315
GBPUSD 157
EURUSD 113
USDJPY 64
JPN225 45
NVDA.ext 32
USOil 29
GER30 15
CHN50 9
SOYF 4
USDCNH 1
AlumSpot 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 -24K
NAS100 41K
XAUUSD 49K
GBPJPY -8.7K
GBPUSD 99
EURUSD -12K
USDJPY -1.9K
JPN225 -3.2K
NVDA.ext -1.6K
USOil -820
GER30 -259
CHN50 -6.9K
SOYF -2.3K
USDCNH -156
AlumSpot 3
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 -959K
NAS100 259K
XAUUSD 206K
GBPJPY -13K
GBPUSD 1.6K
EURUSD -2.1K
USDJPY -125
JPN225 -265K
NVDA.ext 434
USOil -7.7K
GER30 6.4K
CHN50 -34K
SOYF -1.8K
USDCNH -1.1K
AlumSpot 315
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +54 228.00 USD
Pire transaction: -28 556 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +995.10 USD
Perte consécutive maximale: -7 888.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCM-USDReal04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DestekFX-Trade
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 21
ICMarkets-Live14
0.00 × 25
FortFS-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
OneTrade-Real
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 10
RoboForex-ProCent
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
XM.COM-Real 1
0.17 × 244
OANDA-GMT-5 Live
0.29 × 200
FXCM-USDReal04
0.34 × 137
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.36 × 22
Activtrades-2
0.38 × 298
Alpari-Standard4
0.56 × 95
FBS-Real-5
0.64 × 11
FXCM-EURReal01
1.22 × 79
FinanceManagers-Live
1.62 × 130
AlpariUK-Micro-2
2.05 × 138
ICMarkets-Live22
2.13 × 96
Ava-Demo
2.50 × 2
Pepperstone-Edge06
4.11 × 9
Pepperstone-Edge05
8.50 × 2
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
LSTM trading
30 USD par mois
-28%
0
0
USD
1K
USD
91
85%
5 638
52%
99%
1.02
5.16
USD
86%
1:200
