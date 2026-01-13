SinyallerBölümler
Christian Serentas

BTC Trader

Christian Serentas
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 0%
GetLeveraged-Trade
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
13 (72.22%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (27.78%)
En iyi işlem:
79.72 USD
En kötü işlem:
-74.88 USD
Brüt kâr:
332.64 USD (68 337 pips)
Brüt zarar:
-242.74 USD (153 459 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (36.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
118.82 USD (3)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
3.52%
Maks. mevduat yükü:
52.33%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
0.76
Alış işlemleri:
14 (77.78%)
Satış işlemleri:
4 (22.22%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
4.99 USD
Ortalama kâr:
25.59 USD
Ortalama zarar:
-48.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-74.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-74.88 USD (1)
Aylık büyüme:
0.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
118.40 USD (0.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.05% (49.10 USD)
Varlığa göre:
0.05% (49.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 16
XAUUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 119
XAUUSD -29
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -85K
XAUUSD -65
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +79.72 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +36.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -74.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GetLeveraged-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

BTC Low Risk trader
İnceleme yok
2026.01.14 19:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 12:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 18:32
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 18:32
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.13 18:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 18:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
