- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
18
盈利交易:
13 (72.22%)
亏损交易:
5 (27.78%)
最好交易:
79.72 USD
最差交易:
-74.88 USD
毛利:
332.64 USD (68 337 pips)
毛利亏损:
-242.74 USD (153 459 pips)
最大连续赢利:
4 (36.18 USD)
最大连续盈利:
118.82 USD (3)
夏普比率:
0.13
交易活动:
3.52%
最大入金加载:
52.33%
最近交易:
22 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
0.76
长期交易:
14 (77.78%)
短期交易:
4 (22.22%)
利润因子:
1.37
预期回报:
4.99 USD
平均利润:
25.59 USD
平均损失:
-48.55 USD
最大连续失误:
1 (-74.88 USD)
最大连续亏损:
-74.88 USD (1)
每月增长:
0.09%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
118.40 USD (0.12%)
相对跌幅:
结余:
0.05% (49.10 USD)
净值:
0.05% (49.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|16
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|119
|XAUUSD
|-29
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-85K
|XAUUSD
|-65
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +79.72 USD
最差交易: -75 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +36.18 USD
最大连续亏损: -74.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GetLeveraged-Trade 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
