- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
18
利益トレード:
13 (72.22%)
損失トレード:
5 (27.78%)
ベストトレード:
79.72 USD
最悪のトレード:
-74.88 USD
総利益:
332.64 USD (68 337 pips)
総損失:
-242.74 USD (153 459 pips)
最大連続の勝ち:
4 (36.18 USD)
最大連続利益:
118.82 USD (3)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
3.52%
最大入金額:
52.33%
最近のトレード:
22 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
0.76
長いトレード:
14 (77.78%)
短いトレード:
4 (22.22%)
プロフィットファクター:
1.37
期待されたペイオフ:
4.99 USD
平均利益:
25.59 USD
平均損失:
-48.55 USD
最大連続の負け:
1 (-74.88 USD)
最大連続損失:
-74.88 USD (1)
月間成長:
0.09%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
118.40 USD (0.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.05% (49.10 USD)
エクイティによる:
0.05% (49.94 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +79.72 USD
最悪のトレード: -75 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +36.18 USD
最大連続損失: -74.88 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GetLeveraged-Trade"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
BTC Low Risk trader
