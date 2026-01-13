- Прирост
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
8 (80.00%)
Убыточных трейдов:
2 (20.00%)
Лучший трейд:
79.72 USD
Худший трейд:
-49.10 USD
Общая прибыль:
184.69 USD (45 623 pips)
Общий убыток:
-66.34 USD (13 266 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (36.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
79.72 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
0.57%
Макс. загрузка депозита:
52.33%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
2.41
Длинных трейдов:
8 (80.00%)
Коротких трейдов:
2 (20.00%)
Профит фактор:
2.78
Мат. ожидание:
11.84 USD
Средняя прибыль:
23.09 USD
Средний убыток:
-33.17 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-49.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.10 USD (1)
Прирост в месяц:
0.12%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
49.10 USD (0.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.05% (49.10 USD)
По эквити:
0.03% (32.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|32K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +79.72 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +36.18 USD
Макс. убыток в серии: -49.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GetLeveraged-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
BTC Low Risk trader
Нет отзывов
