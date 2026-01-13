- 자본
트레이드:
18
이익 거래:
13 (72.22%)
손실 거래:
5 (27.78%)
최고의 거래:
79.72 USD
최악의 거래:
-74.88 USD
총 수익:
332.64 USD (68 337 pips)
총 손실:
-242.74 USD (153 459 pips)
연속 최대 이익:
4 (36.18 USD)
연속 최대 이익:
118.82 USD (3)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
3.52%
최대 입금량:
52.33%
최근 거래:
24 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
9 분
회복 요인:
0.76
롱(주식매수):
14 (77.78%)
숏(주식차입매도):
4 (22.22%)
수익 요인:
1.37
기대수익:
4.99 USD
평균 이익:
25.59 USD
평균 손실:
-48.55 USD
연속 최대 손실:
1 (-74.88 USD)
연속 최대 손실:
-74.88 USD (1)
월별 성장률:
0.09%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
118.40 USD (0.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.05% (49.10 USD)
자본금별:
0.05% (49.94 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|16
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|119
|XAUUSD
|-29
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-85K
|XAUUSD
|-65
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +79.72 USD
최악의 거래: -75 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +36.18 USD
연속 최대 손실: -74.88 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GetLeveraged-Trade"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
BTC Low Risk trader
리뷰 없음
