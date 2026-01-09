SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Prime Pips Hub
Asif Naveed

Prime Pips Hub

Asif Naveed
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 35%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
209
Kârla kapanan işlemler:
168 (80.38%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (19.62%)
En iyi işlem:
16.14 USD
En kötü işlem:
-11.26 USD
Brüt kâr:
409.57 USD (189 313 pips)
Brüt zarar:
-103.03 USD (38 536 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (24.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
81.48 USD (14)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.19%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
15.70
Alış işlemleri:
129 (61.72%)
Satış işlemleri:
80 (38.28%)
Kâr faktörü:
3.98
Beklenen getiri:
1.47 USD
Ortalama kâr:
2.44 USD
Ortalama zarar:
-2.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-17.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.52 USD (2)
Aylık büyüme:
19.67%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
19.52 USD (1.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.80% (19.52 USD)
Varlığa göre:
0.71% (7.42 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 98
AUDCAD 36
NZDCAD 26
AUDNZD 26
GBPUSD 6
USDCAD 5
NZDUSD 3
EURUSD 3
EURJPY 3
EURCHF 1
EURGBP 1
EURCAD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 237
AUDCAD 25
NZDCAD 15
AUDNZD 14
GBPUSD -7
USDCAD 4
NZDUSD 1
EURUSD 7
EURJPY 7
EURCHF 1
EURGBP 1
EURCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 143K
AUDCAD 2.5K
NZDCAD 1.6K
AUDNZD 2.2K
GBPUSD -695
USDCAD 612
NZDUSD 76
EURUSD 308
EURJPY 1.1K
EURCHF 71
EURGBP 107
EURCAD 182
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.14 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +24.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 11
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Prime Pips Hub is fully AI trading system. It scans for trend and reversal patterns to determine the market direction and will only execute when exact terms are met. Prime Pips Hub constantly monitored by its operators.
İnceleme yok
2026.01.09 13:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
