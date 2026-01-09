SegnaliSezioni
Asif Naveed

Prime Pips Hub

Asif Naveed
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 35%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
209
Profit Trade:
168 (80.38%)
Loss Trade:
41 (19.62%)
Best Trade:
16.14 USD
Worst Trade:
-11.26 USD
Profitto lordo:
409.57 USD (189 313 pips)
Perdita lorda:
-103.03 USD (38 536 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (24.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
81.48 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.19%
Ultimo trade:
54 minuti fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
15.70
Long Trade:
129 (61.72%)
Short Trade:
80 (38.28%)
Fattore di profitto:
3.98
Profitto previsto:
1.47 USD
Profitto medio:
2.44 USD
Perdita media:
-2.51 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-17.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.52 USD (2)
Crescita mensile:
19.67%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.52 USD (1.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.80% (19.52 USD)
Per equità:
0.71% (7.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 98
AUDCAD 36
NZDCAD 26
AUDNZD 26
GBPUSD 6
USDCAD 5
NZDUSD 3
EURUSD 3
EURJPY 3
EURCHF 1
EURGBP 1
EURCAD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 237
AUDCAD 25
NZDCAD 15
AUDNZD 14
GBPUSD -7
USDCAD 4
NZDUSD 1
EURUSD 7
EURJPY 7
EURCHF 1
EURGBP 1
EURCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 143K
AUDCAD 2.5K
NZDCAD 1.6K
AUDNZD 2.2K
GBPUSD -695
USDCAD 612
NZDUSD 76
EURUSD 308
EURJPY 1.1K
EURCHF 71
EURGBP 107
EURCAD 182
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.14 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +24.55 USD
Massima perdita consecutiva: -17.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 11
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Prime Pips Hub is fully AI trading system. It scans for trend and reversal patterns to determine the market direction and will only execute when exact terms are met. Prime Pips Hub constantly monitored by its operators.
Non ci sono recensioni
2026.01.09 13:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.