Asif Naveed

Prime Pips Hub

Asif Naveed
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 35%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
209
Bénéfice trades:
168 (80.38%)
Perte trades:
41 (19.62%)
Meilleure transaction:
16.14 USD
Pire transaction:
-11.26 USD
Bénéfice brut:
409.57 USD (189 313 pips)
Perte brute:
-103.03 USD (38 536 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (24.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
81.48 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.44
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.19%
Dernier trade:
53 il y a des minutes
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
15.70
Longs trades:
129 (61.72%)
Courts trades:
80 (38.28%)
Facteur de profit:
3.98
Rendement attendu:
1.47 USD
Bénéfice moyen:
2.44 USD
Perte moyenne:
-2.51 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-17.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.52 USD (2)
Croissance mensuelle:
19.67%
Algo trading:
74%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
19.52 USD (1.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.80% (19.52 USD)
Par fonds propres:
0.71% (7.42 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 98
AUDCAD 36
NZDCAD 26
AUDNZD 26
GBPUSD 6
USDCAD 5
NZDUSD 3
EURUSD 3
EURJPY 3
EURCHF 1
EURGBP 1
EURCAD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 237
AUDCAD 25
NZDCAD 15
AUDNZD 14
GBPUSD -7
USDCAD 4
NZDUSD 1
EURUSD 7
EURJPY 7
EURCHF 1
EURGBP 1
EURCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 143K
AUDCAD 2.5K
NZDCAD 1.6K
AUDNZD 2.2K
GBPUSD -695
USDCAD 612
NZDUSD 76
EURUSD 308
EURJPY 1.1K
EURCHF 71
EURGBP 107
EURCAD 182
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.14 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +24.55 USD
Perte consécutive maximale: -17.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 11
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Prime Pips Hub is fully AI trading system. It scans for trend and reversal patterns to determine the market direction and will only execute when exact terms are met. Prime Pips Hub constantly monitored by its operators.
Aucun avis
2026.01.09 13:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
