- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
En iyi işlem:
287.40 USD
En kötü işlem:
-148.00 USD
Brüt kâr:
287.40 USD (1 437 pips)
Brüt zarar:
-330.40 USD (1 651 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (287.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
287.40 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.56%
En son işlem:
7 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
2 (50.00%)
Satış işlemleri:
2 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-10.75 USD
Ortalama kâr:
287.40 USD
Ortalama zarar:
-110.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-330.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-330.40 USD (3)
Aylık büyüme:
-0.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
330.40 USD
Maksimum:
330.40 USD (7.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|Coffee_H6
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|Coffee_H6
|-43
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|Coffee_H6
|-214
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +287.40 USD
En kötü işlem: -148 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +287.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -330.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
趋势策略，实现年度收益复利增长，胜率略低，盈亏比高，耐得住寂寞，能长期持有的（周期最少一年起算），可以一起发财。
1、仓位倍数以本人的资金量为参照进行同比例跟随，策略比较反人性，请勿重仓！！
2、确定好仓位倍数请不要随意更改
3、请不要自己手动平仓，一切交给系统
4、账户要求点差尽量低，无隔夜费最优
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
0%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
4
100%
4
25%
100%
0.86
-10.75
USD
USD
0%
1:400