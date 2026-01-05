Le nombre de transactions sur le compte est trop petit pour évaluer la qualité du trading

Il s'agit d'un compte nouvellement ouvert, et les résultats de trading peuvent être de nature aléatoire

Activité de trading faible - seules 4 les trades détectés au cours du dernier mois

Les opérations de trading sur le compte n'ont été effectuées que pendant 4 jours. Cela comprend 14.81% des jours parmi les 27 jours de toute la durée de vie du signal.