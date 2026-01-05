SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Coffee Man
Tang Yu Sheng

Coffee Man

Tang Yu Sheng
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
0%
ICMarketsSC-Live09
1:400
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4
Bénéfice trades:
1 (25.00%)
Perte trades:
3 (75.00%)
Meilleure transaction:
287.40 USD
Pire transaction:
-148.00 USD
Bénéfice brut:
287.40 USD (1 437 pips)
Perte brute:
-330.40 USD (1 651 pips)
Gains consécutifs maximales:
1 (287.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
287.40 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.56%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
-0.13
Longs trades:
2 (50.00%)
Courts trades:
2 (50.00%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-10.75 USD
Bénéfice moyen:
287.40 USD
Perte moyenne:
-110.13 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-330.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-330.40 USD (3)
Croissance mensuelle:
-0.97%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
330.40 USD
Maximal:
330.40 USD (7.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Coffee_H6 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Coffee_H6 -43
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Coffee_H6 -214
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +287.40 USD
Pire transaction: -148 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +287.40 USD
Perte consécutive maximale: -330.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

趋势策略，实现年度收益复利增长，胜率略低，盈亏比高，耐得住寂寞，能长期持有的（周期最少一年起算），可以一起发财。
1、仓位倍数以本人的资金量为参照进行同比例跟随，策略比较反人性，请勿重仓！！
2、确定好仓位倍数请不要随意更改
3、请不要自己手动平仓，一切交给系统
4、账户要求点差尽量低，无隔夜费最优

Aucun avis
2026.01.05 16:06
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 16:06
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 14.81% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 16:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.05 16:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Coffee Man
50 USD par mois
0%
0
0
USD
4.5K
USD
4
100%
4
25%
100%
0.86
-10.75
USD
0%
1:400
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.