Trades:
4
Bénéfice trades:
1 (25.00%)
Perte trades:
3 (75.00%)
Meilleure transaction:
287.40 USD
Pire transaction:
-148.00 USD
Bénéfice brut:
287.40 USD (1 437 pips)
Perte brute:
-330.40 USD (1 651 pips)
Gains consécutifs maximales:
1 (287.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
287.40 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.56%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
-0.13
Longs trades:
2 (50.00%)
Courts trades:
2 (50.00%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-10.75 USD
Bénéfice moyen:
287.40 USD
Perte moyenne:
-110.13 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-330.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-330.40 USD (3)
Croissance mensuelle:
-0.97%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
330.40 USD
Maximal:
330.40 USD (7.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|Coffee_H6
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|Coffee_H6
|-43
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|Coffee_H6
|-214
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +287.40 USD
Pire transaction: -148 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +287.40 USD
Perte consécutive maximale: -330.40 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
趋势策略，实现年度收益复利增长，胜率略低，盈亏比高，耐得住寂寞，能长期持有的（周期最少一年起算），可以一起发财。
1、仓位倍数以本人的资金量为参照进行同比例跟随，策略比较反人性，请勿重仓！！
2、确定好仓位倍数请不要随意更改
3、请不要自己手动平仓，一切交给系统
4、账户要求点差尽量低，无隔夜费最优
Aucun avis
