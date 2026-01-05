- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
1 (25.00%)
Loss Trade:
3 (75.00%)
Best Trade:
287.40 USD
Worst Trade:
-148.00 USD
Profitto lordo:
287.40 USD (1 437 pips)
Perdita lorda:
-330.40 USD (1 651 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (287.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
287.40 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.56%
Ultimo trade:
7 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
-0.13
Long Trade:
2 (50.00%)
Short Trade:
2 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-10.75 USD
Profitto medio:
287.40 USD
Perdita media:
-110.13 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-330.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-330.40 USD (3)
Crescita mensile:
-0.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
330.40 USD
Massimale:
330.40 USD (7.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Coffee_H6
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Coffee_H6
|-43
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Coffee_H6
|-214
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +287.40 USD
Worst Trade: -148 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +287.40 USD
Massima perdita consecutiva: -330.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
趋势策略，实现年度收益复利增长，胜率略低，盈亏比高，耐得住寂寞，能长期持有的（周期最少一年起算），可以一起发财。
1、仓位倍数以本人的资金量为参照进行同比例跟随，策略比较反人性，请勿重仓！！
2、确定好仓位倍数请不要随意更改
3、请不要自己手动平仓，一切交给系统
4、账户要求点差尽量低，无隔夜费最优
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
0%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
4
100%
4
25%
100%
0.86
-10.75
USD
USD
0%
1:400