Fabio Leonidas

ConnectGain BR Forex Agressivo

Fabio Leonidas
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 72%
4xCube-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
392
Kârla kapanan işlemler:
328 (83.67%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (16.33%)
En iyi işlem:
21.03 USD
En kötü işlem:
-30.55 USD
Brüt kâr:
798.73 USD (48 675 pips)
Brüt zarar:
-331.71 USD (14 774 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
70 (111.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
111.14 USD (70)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
12.35
Alış işlemleri:
221 (56.38%)
Satış işlemleri:
171 (43.62%)
Kâr faktörü:
2.41
Beklenen getiri:
1.19 USD
Ortalama kâr:
2.44 USD
Ortalama zarar:
-5.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-36.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.41 USD (2)
Aylık büyüme:
14.53%
Yıllık tahmin:
176.30%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.75 USD
Maksimum:
37.81 USD (4.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.02% (38.11 USD)
Varlığa göre:
2.99% (35.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCADxx 241
AUDCADxx 136
AUDNZDxx 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCADxx 123
AUDCADxx 324
AUDNZDxx 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCADxx 9.9K
AUDCADxx 22K
AUDNZDxx 2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.03 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 70
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +111.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.81 USD

Developed by the leading copy trading firm in the Brazilian market, ConnectGain BR Forex - Aggressive focuses on long-term consistency. Our strategy utilizes fractional position sizing and focuses on assets specifically selected for this approach. By operating on higher timeframes, we ensure higher reliability and robust risk management for our clients.
İnceleme yok
