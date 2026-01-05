시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / ConnectGain BR Forex Agressivo
Fabio Leonidas

ConnectGain BR Forex Agressivo

Fabio Leonidas
0 리뷰
안정성
14
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 72%
4xCube-MT5
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
392
이익 거래:
328 (83.67%)
손실 거래:
64 (16.33%)
최고의 거래:
21.03 USD
최악의 거래:
-30.55 USD
총 수익:
798.73 USD (48 675 pips)
총 손실:
-333.21 USD (14 774 pips)
연속 최대 이익:
70 (111.14 USD)
연속 최대 이익:
111.14 USD (70)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.16%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
12.31
롱(주식매수):
221 (56.38%)
숏(주식차입매도):
171 (43.62%)
수익 요인:
2.40
기대수익:
1.19 USD
평균 이익:
2.44 USD
평균 손실:
-5.21 USD
연속 최대 손실:
13 (-36.81 USD)
연속 최대 손실:
-37.41 USD (2)
월별 성장률:
14.53%
연간 예측:
176.30%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.75 USD
최대한의:
37.81 USD (4.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.02% (38.11 USD)
자본금별:
15.12% (179.35 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NZDCADxx 241
AUDCADxx 136
AUDNZDxx 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NZDCADxx 123
AUDCADxx 324
AUDNZDxx 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NZDCADxx 9.9K
AUDCADxx 22K
AUDNZDxx 2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +21.03 USD
최악의 거래: -31 USD
연속 최대 이익: 70
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +111.14 USD
연속 최대 손실: -36.81 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Developed by the leading copy trading firm in the Brazilian market, ConnectGain BR Forex - Aggressive focuses on long-term consistency. Our strategy utilizes fractional position sizing and focuses on assets specifically selected for this approach. By operating on higher timeframes, we ensure higher reliability and robust risk management for our clients.
리뷰 없음
