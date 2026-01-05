- Прирост
Всего трейдов:
392
Прибыльных трейдов:
328 (83.67%)
Убыточных трейдов:
64 (16.33%)
Лучший трейд:
21.03 USD
Худший трейд:
-30.55 USD
Общая прибыль:
798.73 USD (48 675 pips)
Общий убыток:
-331.71 USD (14 774 pips)
Макс. серия выигрышей:
70 (111.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
111.14 USD (70)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.99%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
12.35
Длинных трейдов:
221 (56.38%)
Коротких трейдов:
171 (43.62%)
Профит фактор:
2.41
Мат. ожидание:
1.19 USD
Средняя прибыль:
2.44 USD
Средний убыток:
-5.18 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-36.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-37.41 USD (2)
Прирост в месяц:
14.53%
Годовой прогноз:
176.30%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.75 USD
Максимальная:
37.81 USD (4.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.02% (38.11 USD)
По эквити:
2.10% (24.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|241
|AUDCADxx
|136
|AUDNZDxx
|15
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCADxx
|123
|AUDCADxx
|324
|AUDNZDxx
|20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCADxx
|9.9K
|AUDCADxx
|22K
|AUDNZDxx
|2K
Лучший трейд: +21.03 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 70
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +111.14 USD
Макс. убыток в серии: -36.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Developed by the leading copy trading firm in the Brazilian market, ConnectGain BR Forex - Aggressive focuses on long-term consistency. Our strategy utilizes fractional position sizing and focuses on assets specifically selected for this approach. By operating on higher timeframes, we ensure higher reliability and robust risk management for our clients.
Нет отзывов
