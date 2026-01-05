СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / ConnectGain BR Forex Agressivo
Fabio Leonidas

ConnectGain BR Forex Agressivo

Fabio Leonidas
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 72%
4xCube-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
392
Прибыльных трейдов:
328 (83.67%)
Убыточных трейдов:
64 (16.33%)
Лучший трейд:
21.03 USD
Худший трейд:
-30.55 USD
Общая прибыль:
798.73 USD (48 675 pips)
Общий убыток:
-331.71 USD (14 774 pips)
Макс. серия выигрышей:
70 (111.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
111.14 USD (70)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.99%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
12.35
Длинных трейдов:
221 (56.38%)
Коротких трейдов:
171 (43.62%)
Профит фактор:
2.41
Мат. ожидание:
1.19 USD
Средняя прибыль:
2.44 USD
Средний убыток:
-5.18 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-36.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-37.41 USD (2)
Прирост в месяц:
14.53%
Годовой прогноз:
176.30%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.75 USD
Максимальная:
37.81 USD (4.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.02% (38.11 USD)
По эквити:
2.10% (24.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCADxx 241
AUDCADxx 136
AUDNZDxx 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCADxx 123
AUDCADxx 324
AUDNZDxx 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCADxx 9.9K
AUDCADxx 22K
AUDNZDxx 2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.03 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 70
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +111.14 USD
Макс. убыток в серии: -36.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Developed by the leading copy trading firm in the Brazilian market, ConnectGain BR Forex - Aggressive focuses on long-term consistency. Our strategy utilizes fractional position sizing and focuses on assets specifically selected for this approach. By operating on higher timeframes, we ensure higher reliability and robust risk management for our clients.
Нет отзывов
