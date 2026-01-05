SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / ConnectGain BR Forex Agressivo
Fabio Leonidas

ConnectGain BR Forex Agressivo

Fabio Leonidas
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 71%
4xCube-MT5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
407
Transacciones Rentables:
338 (83.04%)
Transacciones Irrentables:
69 (16.95%)
Mejor transacción:
21.03 USD
Peor transacción:
-30.55 USD
Beneficio Bruto:
833.83 USD (51 367 pips)
Pérdidas Brutas:
-369.44 USD (17 029 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
70 (111.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
111.14 USD (70)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.16%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
50
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
12.28
Transacciones Largas:
221 (54.30%)
Transacciones Cortas:
186 (45.70%)
Factor de Beneficio:
2.26
Beneficio Esperado:
1.14 USD
Beneficio medio:
2.47 USD
Pérdidas medias:
-5.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-36.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-37.41 USD (2)
Crecimiento al mes:
12.84%
Pronóstico anual:
155.77%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.75 USD
Máxima:
37.81 USD (4.74%)
Reducción relativa:
De balance:
6.02% (38.11 USD)
De fondos:
15.12% (179.35 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCADxx 241
AUDCADxx 151
AUDNZDxx 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCADxx 123
AUDCADxx 322
AUDNZDxx 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCADxx 9.9K
AUDCADxx 22K
AUDNZDxx 2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +21.03 USD
Peor transacción: -31 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 70
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +111.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -36.81 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Developed by the leading copy trading firm in the Brazilian market, ConnectGain BR Forex - Aggressive focuses on long-term consistency. Our strategy utilizes fractional position sizing and focuses on assets specifically selected for this approach. By operating on higher timeframes, we ensure higher reliability and robust risk management for our clients.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ConnectGain BR Forex Agressivo
30 USD al mes
71%
0
0
USD
1.2K
USD
15
98%
407
83%
100%
2.25
1.14
USD
15%
1:500
