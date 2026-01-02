- Büyüme
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
57 (58.16%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (41.84%)
En iyi işlem:
2.06 USD
En kötü işlem:
-3.15 USD
Brüt kâr:
29.45 USD (3 260 pips)
Brüt zarar:
-42.49 USD (4 018 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (9.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.22 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
28.63%
Maks. mevduat yükü:
7.86%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
98
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
-0.49
Alış işlemleri:
75 (76.53%)
Satış işlemleri:
23 (23.47%)
Kâr faktörü:
0.69
Beklenen getiri:
-0.13 USD
Ortalama kâr:
0.52 USD
Ortalama zarar:
-1.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-10.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.52 USD (5)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.10 USD
Maksimum:
26.49 USD (7.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.59% (26.49 USD)
Varlığa göre:
0.79% (2.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|98
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-13
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-730
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.06 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +9.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
