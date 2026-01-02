SinyallerBölümler
Eddie Janis Sindua

Eddito1

Eddie Janis Sindua
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 -4%
Tickmill-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
57 (58.16%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (41.84%)
En iyi işlem:
2.06 USD
En kötü işlem:
-3.15 USD
Brüt kâr:
29.45 USD (3 260 pips)
Brüt zarar:
-42.49 USD (4 018 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (9.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.22 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
28.63%
Maks. mevduat yükü:
7.86%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
98
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
-0.49
Alış işlemleri:
75 (76.53%)
Satış işlemleri:
23 (23.47%)
Kâr faktörü:
0.69
Beklenen getiri:
-0.13 USD
Ortalama kâr:
0.52 USD
Ortalama zarar:
-1.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-10.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.52 USD (5)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.10 USD
Maksimum:
26.49 USD (7.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.59% (26.49 USD)
Varlığa göre:
0.79% (2.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 98
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -13
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -730
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.06 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +9.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
60 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.02 08:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 06:50
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 06:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
