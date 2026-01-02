- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
98
Transacciones Rentables:
57 (58.16%)
Transacciones Irrentables:
41 (41.84%)
Mejor transacción:
2.06 USD
Peor transacción:
-3.15 USD
Beneficio Bruto:
29.45 USD (3 260 pips)
Pérdidas Brutas:
-42.49 USD (4 018 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (9.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9.22 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Actividad comercial:
29.82%
Carga máxima del depósito:
7.86%
Último trade:
7 minutos
Trades a la semana:
98
Tiempo medio de espera:
1 minuto
Factor de Recuperación:
-0.49
Transacciones Largas:
75 (76.53%)
Transacciones Cortas:
23 (23.47%)
Factor de Beneficio:
0.69
Beneficio Esperado:
-0.13 USD
Beneficio medio:
0.52 USD
Pérdidas medias:
-1.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-10.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.52 USD (5)
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
25.10 USD
Máxima:
26.49 USD (7.59%)
Reducción relativa:
De balance:
7.59% (26.49 USD)
De fondos:
0.79% (2.60 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|98
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-13
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-730
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2.06 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +9.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.52 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
otros 60...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-4%
0
0
USD
USD
338
USD
USD
1
100%
98
58%
30%
0.69
-0.13
USD
USD
8%
1:500