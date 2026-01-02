SeñalesSecciones
Eddie Janis Sindua

Eddito1

Eddie Janis Sindua
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 -4%
Tickmill-Live02
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
98
Transacciones Rentables:
57 (58.16%)
Transacciones Irrentables:
41 (41.84%)
Mejor transacción:
2.06 USD
Peor transacción:
-3.15 USD
Beneficio Bruto:
29.45 USD (3 260 pips)
Pérdidas Brutas:
-42.49 USD (4 018 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (9.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9.22 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Actividad comercial:
29.82%
Carga máxima del depósito:
7.86%
Último trade:
7 minutos
Trades a la semana:
98
Tiempo medio de espera:
1 minuto
Factor de Recuperación:
-0.49
Transacciones Largas:
75 (76.53%)
Transacciones Cortas:
23 (23.47%)
Factor de Beneficio:
0.69
Beneficio Esperado:
-0.13 USD
Beneficio medio:
0.52 USD
Pérdidas medias:
-1.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-10.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.52 USD (5)
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
25.10 USD
Máxima:
26.49 USD (7.59%)
Reducción relativa:
De balance:
7.59% (26.49 USD)
De fondos:
0.79% (2.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 98
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -13
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -730
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.06 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +9.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.52 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
otros 60...
No hay comentarios
2026.01.02 08:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 06:50
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 06:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.