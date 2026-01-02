- Crescita
Trade:
98
Profit Trade:
57 (58.16%)
Loss Trade:
41 (41.84%)
Best Trade:
2.06 USD
Worst Trade:
-3.15 USD
Profitto lordo:
29.45 USD (3 260 pips)
Perdita lorda:
-42.49 USD (4 018 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (9.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.22 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
28.63%
Massimo carico di deposito:
7.86%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
98
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
-0.49
Long Trade:
75 (76.53%)
Short Trade:
23 (23.47%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-0.13 USD
Profitto medio:
0.52 USD
Perdita media:
-1.04 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-10.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.52 USD (5)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.10 USD
Massimale:
26.49 USD (7.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.59% (26.49 USD)
Per equità:
0.79% (2.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|98
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-13
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-730
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Best Trade: +2.06 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +9.22 USD
Massima perdita consecutiva: -10.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
60 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-4%
0
0
USD
USD
338
USD
USD
1
100%
98
58%
29%
0.69
-0.13
USD
USD
8%
1:500