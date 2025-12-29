SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / A7275499
Nguyen An Nguyen

A7275499

Nguyen An Nguyen
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
87
Kârla kapanan işlemler:
60 (68.96%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (31.03%)
En iyi işlem:
110.04 USD
En kötü işlem:
-28.35 USD
Brüt kâr:
659.35 USD (404 533 pips)
Brüt zarar:
-223.12 USD (3 859 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (326.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
326.65 USD (26)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
362 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.85
Alış işlemleri:
30 (34.48%)
Satış işlemleri:
57 (65.52%)
Kâr faktörü:
2.96
Beklenen getiri:
5.01 USD
Ortalama kâr:
10.99 USD
Ortalama zarar:
-8.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-74.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-74.36 USD (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.58 USD
Maksimum:
113.41 USD (8.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 9
EURCAD 8
EURAUD 7
EURCHF 6
AUDCAD 6
AUDNZD 5
NZDCHF 5
AUDCHF 5
GBPUSD 4
USDJPY 4
CADJPY 4
GBPCAD 3
NZDCAD 3
GBPJPY 3
EURGBP 2
AUDUSD 2
NZDJPY 2
XAUUSD 2
GBPAUD 1
GBPNZD 1
GBPCHF 1
USTEC 1
JP225 1
BTCUSD 1
XTIUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 122
EURCAD 65
EURAUD 8
EURCHF -28
AUDCAD 4
AUDNZD 8
NZDCHF -34
AUDCHF -4
GBPUSD 35
USDJPY 81
CADJPY 29
GBPCAD 3
NZDCAD -5
GBPJPY 15
EURGBP 10
AUDUSD 1
NZDJPY -17
XAUUSD -27
GBPAUD 6
GBPNZD 2
GBPCHF 0
USTEC 4
JP225 15
BTCUSD 33
XTIUSD 110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 696
EURCAD 790
EURAUD 143
EURCHF -157
AUDCAD 79
AUDNZD 115
NZDCHF -104
AUDCHF 10
GBPUSD 449
USDJPY 2K
CADJPY 457
GBPCAD 108
NZDCAD 7
GBPJPY 514
EURGBP 64
AUDUSD 18
NZDJPY -213
XAUUSD -2.9K
GBPAUD 89
GBPNZD 54
GBPCHF 16
USTEC 5.8K
JP225 61K
BTCUSD 332K
XTIUSD 212
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +110.04 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +326.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -74.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 200
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 237
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10410
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5682
PacificUnionLLC-Live
0.88 × 52
Exness-MT5Real8
0.99 × 994
154 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
