Nguyen An Nguyen

A7275499

Nguyen An Nguyen
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
87
Profit Trade:
60 (68.96%)
Loss Trade:
27 (31.03%)
Best Trade:
110.04 USD
Worst Trade:
-28.35 USD
Profitto lordo:
659.35 USD (404 533 pips)
Perdita lorda:
-223.12 USD (3 859 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (326.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
326.65 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
362 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.85
Long Trade:
30 (34.48%)
Short Trade:
57 (65.52%)
Fattore di profitto:
2.96
Profitto previsto:
5.01 USD
Profitto medio:
10.99 USD
Perdita media:
-8.26 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-74.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-74.36 USD (6)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.58 USD
Massimale:
113.41 USD (8.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 9
EURCAD 8
EURAUD 7
EURCHF 6
AUDCAD 6
AUDNZD 5
NZDCHF 5
AUDCHF 5
GBPUSD 4
USDJPY 4
CADJPY 4
GBPCAD 3
NZDCAD 3
GBPJPY 3
EURGBP 2
AUDUSD 2
NZDJPY 2
XAUUSD 2
GBPAUD 1
GBPNZD 1
GBPCHF 1
USTEC 1
JP225 1
BTCUSD 1
XTIUSD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 122
EURCAD 65
EURAUD 8
EURCHF -28
AUDCAD 4
AUDNZD 8
NZDCHF -34
AUDCHF -4
GBPUSD 35
USDJPY 81
CADJPY 29
GBPCAD 3
NZDCAD -5
GBPJPY 15
EURGBP 10
AUDUSD 1
NZDJPY -17
XAUUSD -27
GBPAUD 6
GBPNZD 2
GBPCHF 0
USTEC 4
JP225 15
BTCUSD 33
XTIUSD 110
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 696
EURCAD 790
EURAUD 143
EURCHF -157
AUDCAD 79
AUDNZD 115
NZDCHF -104
AUDCHF 10
GBPUSD 449
USDJPY 2K
CADJPY 457
GBPCAD 108
NZDCAD 7
GBPJPY 514
EURGBP 64
AUDUSD 18
NZDJPY -213
XAUUSD -2.9K
GBPAUD 89
GBPNZD 54
GBPCHF 16
USTEC 5.8K
JP225 61K
BTCUSD 332K
XTIUSD 212
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +110.04 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +326.65 USD
Massima perdita consecutiva: -74.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 200
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 237
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10410
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5682
PacificUnionLLC-Live
0.88 × 52
Exness-MT5Real8
0.99 × 994
154 più
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
