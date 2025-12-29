SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / A7275499
Nguyen An Nguyen

A7275499

Nguyen An Nguyen
0 Bewertungen
12 Wochen
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
87
Gewinntrades:
60 (68.96%)
Verlusttrades:
27 (31.03%)
Bester Trade:
110.04 USD
Schlechtester Trade:
-28.35 USD
Bruttoprofit:
659.35 USD (404 533 pips)
Bruttoverlust:
-223.12 USD (3 859 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (326.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
326.65 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
362 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.85
Long-Positionen:
30 (34.48%)
Short-Positionen:
57 (65.52%)
Profit-Faktor:
2.96
Mathematische Gewinnerwartung:
5.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-74.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-74.36 USD (6)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.58 USD
Maximaler:
113.41 USD (8.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 9
EURCAD 8
EURAUD 7
EURCHF 6
AUDCAD 6
AUDNZD 5
NZDCHF 5
AUDCHF 5
GBPUSD 4
USDJPY 4
CADJPY 4
GBPCAD 3
NZDCAD 3
GBPJPY 3
EURGBP 2
AUDUSD 2
NZDJPY 2
XAUUSD 2
GBPAUD 1
GBPNZD 1
GBPCHF 1
USTEC 1
JP225 1
BTCUSD 1
XTIUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 122
EURCAD 65
EURAUD 8
EURCHF -28
AUDCAD 4
AUDNZD 8
NZDCHF -34
AUDCHF -4
GBPUSD 35
USDJPY 81
CADJPY 29
GBPCAD 3
NZDCAD -5
GBPJPY 15
EURGBP 10
AUDUSD 1
NZDJPY -17
XAUUSD -27
GBPAUD 6
GBPNZD 2
GBPCHF 0
USTEC 4
JP225 15
BTCUSD 33
XTIUSD 110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 696
EURCAD 790
EURAUD 143
EURCHF -157
AUDCAD 79
AUDNZD 115
NZDCHF -104
AUDCHF 10
GBPUSD 449
USDJPY 2K
CADJPY 457
GBPCAD 108
NZDCAD 7
GBPJPY 514
EURGBP 64
AUDUSD 18
NZDJPY -213
XAUUSD -2.9K
GBPAUD 89
GBPNZD 54
GBPCHF 16
USTEC 5.8K
JP225 61K
BTCUSD 332K
XTIUSD 212
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +110.04 USD
Schlechtester Trade: -28 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +326.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -74.36 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 200
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 237
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10410
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5682
PacificUnionLLC-Live
0.88 × 52
Exness-MT5Real8
0.99 × 994
noch 154 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen