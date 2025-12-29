SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / A7275499
Nguyen An Nguyen

A7275499

Nguyen An Nguyen
0 comentarios
12 semanas
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
87
Transacciones Rentables:
60 (68.96%)
Transacciones Irrentables:
27 (31.03%)
Mejor transacción:
110.04 USD
Peor transacción:
-28.35 USD
Beneficio Bruto:
659.35 USD (404 533 pips)
Pérdidas Brutas:
-223.12 USD (3 859 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (326.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
326.65 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
362 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.85
Transacciones Largas:
30 (34.48%)
Transacciones Cortas:
57 (65.52%)
Factor de Beneficio:
2.96
Beneficio Esperado:
5.01 USD
Beneficio medio:
10.99 USD
Pérdidas medias:
-8.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-74.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-74.36 USD (6)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.58 USD
Máxima:
113.41 USD (8.63%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 9
EURCAD 8
EURAUD 7
EURCHF 6
AUDCAD 6
AUDNZD 5
NZDCHF 5
AUDCHF 5
GBPUSD 4
USDJPY 4
CADJPY 4
GBPCAD 3
NZDCAD 3
GBPJPY 3
EURGBP 2
AUDUSD 2
NZDJPY 2
XAUUSD 2
GBPAUD 1
GBPNZD 1
GBPCHF 1
USTEC 1
JP225 1
BTCUSD 1
XTIUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 122
EURCAD 65
EURAUD 8
EURCHF -28
AUDCAD 4
AUDNZD 8
NZDCHF -34
AUDCHF -4
GBPUSD 35
USDJPY 81
CADJPY 29
GBPCAD 3
NZDCAD -5
GBPJPY 15
EURGBP 10
AUDUSD 1
NZDJPY -17
XAUUSD -27
GBPAUD 6
GBPNZD 2
GBPCHF 0
USTEC 4
JP225 15
BTCUSD 33
XTIUSD 110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 696
EURCAD 790
EURAUD 143
EURCHF -157
AUDCAD 79
AUDNZD 115
NZDCHF -104
AUDCHF 10
GBPUSD 449
USDJPY 2K
CADJPY 457
GBPCAD 108
NZDCAD 7
GBPJPY 514
EURGBP 64
AUDUSD 18
NZDJPY -213
XAUUSD -2.9K
GBPAUD 89
GBPNZD 54
GBPCHF 16
USTEC 5.8K
JP225 61K
BTCUSD 332K
XTIUSD 212
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +110.04 USD
Peor transacción: -28 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +326.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -74.36 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 200
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 236
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10410
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5682
PacificUnionLLC-Live
0.88 × 52
Exness-MT5Real8
0.99 × 994
otros 154...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada