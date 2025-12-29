- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
87
Прибыльных трейдов:
60 (68.96%)
Убыточных трейдов:
27 (31.03%)
Лучший трейд:
110.04 USD
Худший трейд:
-28.35 USD
Общая прибыль:
659.35 USD (404 533 pips)
Общий убыток:
-223.12 USD (3 859 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (326.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
326.65 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
362 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.85
Длинных трейдов:
30 (34.48%)
Коротких трейдов:
57 (65.52%)
Профит фактор:
2.96
Мат. ожидание:
5.01 USD
Средняя прибыль:
10.99 USD
Средний убыток:
-8.26 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-74.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-74.36 USD (6)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.58 USD
Максимальная:
113.41 USD (8.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|EURCAD
|8
|EURAUD
|7
|EURCHF
|6
|AUDCAD
|6
|AUDNZD
|5
|NZDCHF
|5
|AUDCHF
|5
|GBPUSD
|4
|USDJPY
|4
|CADJPY
|4
|GBPCAD
|3
|NZDCAD
|3
|GBPJPY
|3
|EURGBP
|2
|AUDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|XAUUSD
|2
|GBPAUD
|1
|GBPNZD
|1
|GBPCHF
|1
|USTEC
|1
|JP225
|1
|BTCUSD
|1
|XTIUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|122
|EURCAD
|65
|EURAUD
|8
|EURCHF
|-28
|AUDCAD
|4
|AUDNZD
|8
|NZDCHF
|-34
|AUDCHF
|-4
|GBPUSD
|35
|USDJPY
|81
|CADJPY
|29
|GBPCAD
|3
|NZDCAD
|-5
|GBPJPY
|15
|EURGBP
|10
|AUDUSD
|1
|NZDJPY
|-17
|XAUUSD
|-27
|GBPAUD
|6
|GBPNZD
|2
|GBPCHF
|0
|USTEC
|4
|JP225
|15
|BTCUSD
|33
|XTIUSD
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|696
|EURCAD
|790
|EURAUD
|143
|EURCHF
|-157
|AUDCAD
|79
|AUDNZD
|115
|NZDCHF
|-104
|AUDCHF
|10
|GBPUSD
|449
|USDJPY
|2K
|CADJPY
|457
|GBPCAD
|108
|NZDCAD
|7
|GBPJPY
|514
|EURGBP
|64
|AUDUSD
|18
|NZDJPY
|-213
|XAUUSD
|-2.9K
|GBPAUD
|89
|GBPNZD
|54
|GBPCHF
|16
|USTEC
|5.8K
|JP225
|61K
|BTCUSD
|332K
|XTIUSD
|212
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +110.04 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +326.65 USD
Макс. убыток в серии: -74.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.40 × 200
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 236
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.74 × 10410
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5682
|
PacificUnionLLC-Live
|0.88 × 52
|
Exness-MT5Real8
|0.99 × 994
еще 154...
