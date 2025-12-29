СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / A7275499
Nguyen An Nguyen

A7275499

Nguyen An Nguyen
0 отзывов
12 недель
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
87
Прибыльных трейдов:
60 (68.96%)
Убыточных трейдов:
27 (31.03%)
Лучший трейд:
110.04 USD
Худший трейд:
-28.35 USD
Общая прибыль:
659.35 USD (404 533 pips)
Общий убыток:
-223.12 USD (3 859 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (326.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
326.65 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
362 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.85
Длинных трейдов:
30 (34.48%)
Коротких трейдов:
57 (65.52%)
Профит фактор:
2.96
Мат. ожидание:
5.01 USD
Средняя прибыль:
10.99 USD
Средний убыток:
-8.26 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-74.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-74.36 USD (6)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.58 USD
Максимальная:
113.41 USD (8.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 9
EURCAD 8
EURAUD 7
EURCHF 6
AUDCAD 6
AUDNZD 5
NZDCHF 5
AUDCHF 5
GBPUSD 4
USDJPY 4
CADJPY 4
GBPCAD 3
NZDCAD 3
GBPJPY 3
EURGBP 2
AUDUSD 2
NZDJPY 2
XAUUSD 2
GBPAUD 1
GBPNZD 1
GBPCHF 1
USTEC 1
JP225 1
BTCUSD 1
XTIUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 122
EURCAD 65
EURAUD 8
EURCHF -28
AUDCAD 4
AUDNZD 8
NZDCHF -34
AUDCHF -4
GBPUSD 35
USDJPY 81
CADJPY 29
GBPCAD 3
NZDCAD -5
GBPJPY 15
EURGBP 10
AUDUSD 1
NZDJPY -17
XAUUSD -27
GBPAUD 6
GBPNZD 2
GBPCHF 0
USTEC 4
JP225 15
BTCUSD 33
XTIUSD 110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 696
EURCAD 790
EURAUD 143
EURCHF -157
AUDCAD 79
AUDNZD 115
NZDCHF -104
AUDCHF 10
GBPUSD 449
USDJPY 2K
CADJPY 457
GBPCAD 108
NZDCAD 7
GBPJPY 514
EURGBP 64
AUDUSD 18
NZDJPY -213
XAUUSD -2.9K
GBPAUD 89
GBPNZD 54
GBPCHF 16
USTEC 5.8K
JP225 61K
BTCUSD 332K
XTIUSD 212
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +110.04 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +326.65 USD
Макс. убыток в серии: -74.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 200
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 236
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10410
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5682
PacificUnionLLC-Live
0.88 × 52
Exness-MT5Real8
0.99 × 994
еще 154...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика