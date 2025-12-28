- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
44 (77.19%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (22.81%)
En iyi işlem:
438.80 USD
En kötü işlem:
-265.55 USD
Brüt kâr:
1 104.75 USD (20 505 pips)
Brüt zarar:
-606.18 USD (13 101 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (196.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
447.72 USD (3)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
12.87%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
1.14
Alış işlemleri:
56 (98.25%)
Satış işlemleri:
1 (1.75%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
8.75 USD
Ortalama kâr:
25.11 USD
Ortalama zarar:
-46.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-438.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-438.45 USD (3)
Aylık büyüme:
49.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.59 USD
Maksimum:
438.68 USD (29.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.45% (438.68 USD)
Varlığa göre:
76.87% (1 144.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|31
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|7
|CADCHF
|3
|XBRUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAGUSD
|462
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|8
|CADCHF
|2
|XBRUSD
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAGUSD
|4.8K
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|831
|CADCHF
|127
|XBRUSD
|121
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +438.80 USD
En kötü işlem: -266 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +196.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -438.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 22
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Demo03
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 2
|
FTMO-Server3
|0.00 × 9
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
50%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
3
100%
57
77%
100%
1.82
8.75
USD
USD
77%
1:500