- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
44 (77.19%)
Убыточных трейдов:
13 (22.81%)
Лучший трейд:
438.80 USD
Худший трейд:
-265.55 USD
Общая прибыль:
1 104.75 USD (20 505 pips)
Общий убыток:
-606.18 USD (13 101 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (196.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
447.72 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
12.87%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
1.14
Длинных трейдов:
56 (98.25%)
Коротких трейдов:
1 (1.75%)
Профит фактор:
1.82
Мат. ожидание:
8.75 USD
Средняя прибыль:
25.11 USD
Средний убыток:
-46.63 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-438.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-438.45 USD (3)
Прирост в месяц:
49.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27.59 USD
Максимальная:
438.68 USD (29.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.45% (438.68 USD)
По эквити:
76.87% (1 144.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|31
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|7
|CADCHF
|3
|XBRUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAGUSD
|462
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|8
|CADCHF
|2
|XBRUSD
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAGUSD
|4.8K
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|831
|CADCHF
|127
|XBRUSD
|121
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +438.80 USD
Худший трейд: -266 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +196.27 USD
Макс. убыток в серии: -438.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 22
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Demo03
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 2
|
FTMO-Server3
|0.00 × 9
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
50%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
3
100%
57
77%
100%
1.82
8.75
USD
USD
77%
1:500