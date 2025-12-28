- Crescita
Trade:
57
Profit Trade:
44 (77.19%)
Loss Trade:
13 (22.81%)
Best Trade:
438.80 USD
Worst Trade:
-265.55 USD
Profitto lordo:
1 104.75 USD (20 505 pips)
Perdita lorda:
-606.18 USD (13 101 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (196.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
447.72 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.87%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
56 (98.25%)
Short Trade:
1 (1.75%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
8.75 USD
Profitto medio:
25.11 USD
Perdita media:
-46.63 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-438.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-438.45 USD (3)
Crescita mensile:
49.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.59 USD
Massimale:
438.68 USD (29.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.45% (438.68 USD)
Per equità:
76.87% (1 144.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|31
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|7
|CADCHF
|3
|XBRUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAGUSD
|462
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|8
|CADCHF
|2
|XBRUSD
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAGUSD
|4.8K
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|831
|CADCHF
|127
|XBRUSD
|121
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +438.80 USD
Worst Trade: -266 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +196.27 USD
Massima perdita consecutiva: -438.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 22
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Demo03
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 2
|
FTMO-Server3
|0.00 × 9
