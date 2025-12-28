SegnaliSezioni
Agus Wibowo St

ANESTHESIA

Agus Wibowo St
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 50%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
44 (77.19%)
Loss Trade:
13 (22.81%)
Best Trade:
438.80 USD
Worst Trade:
-265.55 USD
Profitto lordo:
1 104.75 USD (20 505 pips)
Perdita lorda:
-606.18 USD (13 101 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (196.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
447.72 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.87%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
56 (98.25%)
Short Trade:
1 (1.75%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
8.75 USD
Profitto medio:
25.11 USD
Perdita media:
-46.63 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-438.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-438.45 USD (3)
Crescita mensile:
49.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.59 USD
Massimale:
438.68 USD (29.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.45% (438.68 USD)
Per equità:
76.87% (1 144.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAGUSD 31
GBPUSD 15
EURUSD 7
CADCHF 3
XBRUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAGUSD 462
GBPUSD 15
EURUSD 8
CADCHF 2
XBRUSD 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAGUSD 4.8K
GBPUSD 1.5K
EURUSD 831
CADCHF 127
XBRUSD 121
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +438.80 USD
Worst Trade: -266 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +196.27 USD
Massima perdita consecutiva: -438.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooFintech-Live 5
0.00 × 22
PurpleTradingSC-03Demo
0.00 × 1
XMGlobal-Real 251
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
TitanFX-03
0.00 × 1
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 6
VantageInternational-Live 9
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 2
PepperstoneUK-Demo03
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 3
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live3
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 9
Non ci sono recensioni
2025.12.30 03:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 12:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 03:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
