İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
9 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.02 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
11.53 USD (835 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
9 (11.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.53 USD (9)
Sharpe oranı:
2.51
Alım-satım etkinliği:
13.61%
Maks. mevduat yükü:
1.98%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
6 (66.67%)
Satış işlemleri:
3 (33.33%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.28 USD
Ortalama kâr:
1.28 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
2.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.92% (3.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|3
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|1
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|228
|NZDCAD
|218
|AUDNZD
|131
|USDCAD
|110
|GBPCHF
|41
|NZDUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.02 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +11.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 100
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
MYFX-US01-Live
|0.08 × 38
|
Pepperstone-Edge11
|0.57 × 115
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 7
|
EGlobal-Cent4
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|1.44 × 48
|
ICMarketsEU-Live17
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|2.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|2.04 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|2.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|2.60 × 93
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
412
USD
USD
1
100%
9
100%
14%
n/a
1.28
USD
USD
1%
1:500