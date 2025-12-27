- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.02 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
11.53 USD (835 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
9 (11.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.53 USD (9)
Indice di Sharpe:
2.51
Attività di trading:
13.61%
Massimo carico di deposito:
1.98%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.28 USD
Profitto medio:
1.28 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.92% (3.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|3
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|1
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|228
|NZDCAD
|218
|AUDNZD
|131
|USDCAD
|110
|GBPCHF
|41
|NZDUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.02 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +11.53 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 100
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
MYFX-US01-Live
|0.08 × 38
|
Pepperstone-Edge11
|0.57 × 115
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 7
|
EGlobal-Cent4
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|1.44 × 48
|
ICMarketsEU-Live17
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|2.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|2.04 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|2.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|2.60 × 93
