- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
9 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
2.02 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
11.53 USD (835 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
9 (11.53 USD)
最大連続利益:
11.53 USD (9)
シャープレシオ:
2.51
取引アクティビティ:
13.61%
最大入金額:
1.98%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
6 (66.67%)
短いトレード:
3 (33.33%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
1.28 USD
平均利益:
1.28 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
2.88%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.92% (3.66 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|3
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|1
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|228
|NZDCAD
|218
|AUDNZD
|131
|USDCAD
|110
|GBPCHF
|41
|NZDUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.02 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +11.53 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 100
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
MYFX-US01-Live
|0.08 × 38
|
Pepperstone-Edge11
|0.57 × 115
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 7
|
EGlobal-Cent4
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|1.44 × 48
|
ICMarketsEU-Live17
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|2.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|2.04 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|2.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|2.60 × 93
レビューなし
