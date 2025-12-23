- Büyüme
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
18 (58.06%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (41.94%)
En iyi işlem:
103.95 USD
En kötü işlem:
-47.36 USD
Brüt kâr:
502.29 USD (49 371 pips)
Brüt zarar:
-235.97 USD (23 591 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (401.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
401.98 USD (7)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.37
Alış işlemleri:
31 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.13
Beklenen getiri:
8.59 USD
Ortalama kâr:
27.91 USD
Ortalama zarar:
-18.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-193.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-193.78 USD (8)
Aylık büyüme:
26.63%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
182.62 USD
Maksimum:
193.78 USD (19.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.16% (193.78 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|archived
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|258
|archived
|8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|26K
|archived
|0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +103.95 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +401.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -193.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
Exness-Real
|0.00 × 9
Exness-Real18
|0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
FXCC1-Live
|0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
FBS-Real-1
|0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
FBS-Real-10
|0.84 × 100
Min Balance: $500
Recommended Balance: $1000
İnceleme yok