Andi Chandra Wijaya

AMJ xBot

Andi Chandra Wijaya
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 27%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
18 (58.06%)
Loss Trade:
13 (41.94%)
Best Trade:
103.95 USD
Worst Trade:
-47.36 USD
Profitto lordo:
502.29 USD (49 371 pips)
Perdita lorda:
-235.97 USD (23 591 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (401.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
401.98 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.37
Long Trade:
31 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.13
Profitto previsto:
8.59 USD
Profitto medio:
27.91 USD
Perdita media:
-18.15 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-193.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-193.78 USD (8)
Crescita mensile:
26.63%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
182.62 USD
Massimale:
193.78 USD (19.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.16% (193.78 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 30
archived 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 258
archived 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 26K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +103.95 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +401.98 USD
Massima perdita consecutiva: -193.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
Min Balance: $500

Recommended Balance: $1000

Non ci sono recensioni
2025.12.23 13:02
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 15.09% of days out of the 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 13:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
