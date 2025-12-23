SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AMJ xBot
Andi Chandra Wijaya

AMJ xBot

Andi Chandra Wijaya
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 27%
FBS-Real-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
18 (58.06%)
Perte trades:
13 (41.94%)
Meilleure transaction:
103.95 USD
Pire transaction:
-47.36 USD
Bénéfice brut:
502.29 USD (49 371 pips)
Perte brute:
-235.97 USD (23 591 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (401.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
401.98 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.37
Longs trades:
31 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.13
Rendement attendu:
8.59 USD
Bénéfice moyen:
27.91 USD
Perte moyenne:
-18.15 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-193.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-193.78 USD (8)
Croissance mensuelle:
26.63%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
182.62 USD
Maximal:
193.78 USD (19.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.16% (193.78 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 30
archived 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 258
archived 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 26K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +103.95 USD
Pire transaction: -47 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +401.98 USD
Perte consécutive maximale: -193.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
24 plus...
Min Balance: $500

Recommended Balance: $1000

Aucun avis
2025.12.23 13:02
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 15.09% of days out of the 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 13:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
