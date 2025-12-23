SignaleKategorien
Andi Chandra Wijaya

AMJ xBot

Andi Chandra Wijaya
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 46%
FBS-Real-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
38
Gewinntrades:
25 (65.78%)
Verlusttrades:
13 (34.21%)
Bester Trade:
103.95 USD
Schlechtester Trade:
-47.36 USD
Bruttoprofit:
657.13 USD (64 853 pips)
Bruttoverlust:
-235.97 USD (23 591 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (556.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
556.82 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
0.59%
Max deposit load:
7.34%
Letzter Trade:
25 Minuten
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
2.17
Long-Positionen:
38 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.78
Mathematische Gewinnerwartung:
11.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
26.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-193.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-193.78 USD (8)
Wachstum pro Monat :
69.18%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
182.62 USD
Maximaler:
193.78 USD (19.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.16% (193.78 USD)
Kapital:
0.80% (7.99 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 37
archived 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 413
archived 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 41K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +103.95 USD
Schlechtester Trade: -47 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +556.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -193.78 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.67 × 42
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
noch 25 ...
Min Balance: $500

Recommended Balance: $1000

Keine Bewertungen
2026.01.12 01:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 00:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.10 00:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 13:02
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 15.09% of days out of the 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 13:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
