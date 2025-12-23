- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
38
Gewinntrades:
25 (65.78%)
Verlusttrades:
13 (34.21%)
Bester Trade:
103.95 USD
Schlechtester Trade:
-47.36 USD
Bruttoprofit:
657.13 USD (64 853 pips)
Bruttoverlust:
-235.97 USD (23 591 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (556.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
556.82 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
0.59%
Max deposit load:
7.34%
Letzter Trade:
25 Minuten
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
2.17
Long-Positionen:
38 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.78
Mathematische Gewinnerwartung:
11.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
26.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-193.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-193.78 USD (8)
Wachstum pro Monat :
69.18%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
182.62 USD
Maximaler:
193.78 USD (19.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.16% (193.78 USD)
Kapital:
0.80% (7.99 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|archived
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|413
|archived
|8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|41K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +103.95 USD
Schlechtester Trade: -47 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +556.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -193.78 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.67 × 42
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
Min Balance: $500
Recommended Balance: $1000
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
46%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
11
97%
38
65%
1%
2.78
11.08
USD
USD
19%
1:500