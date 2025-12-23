SinyallerBölümler
Hongliang Ding

Goldmost MT5

Hongliang Ding
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
20 (95.23%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (4.76%)
En iyi işlem:
79.17 USD
En kötü işlem:
-78.04 USD
Brüt kâr:
515.58 USD (51 949 pips)
Brüt zarar:
-78.88 USD (7 743 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (515.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
515.58 USD (20)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
5.59
Alış işlemleri:
20 (95.24%)
Satış işlemleri:
1 (4.76%)
Kâr faktörü:
6.54
Beklenen getiri:
20.80 USD
Ortalama kâr:
25.78 USD
Ortalama zarar:
-78.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-78.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-78.04 USD (1)
Aylık büyüme:
26.78%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
78.12 USD
Maksimum:
78.12 USD (3.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 437
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 44K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +79.17 USD
En kötü işlem: -78 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +515.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -78.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsEU-MT5-5
1.40 × 30
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.61 × 29422
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Demonstration signal for Goldmost MT5

Runing on default setting

İnceleme yok
2025.12.23 03:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 03:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
